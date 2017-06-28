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Google оштрафован почти на 2,5 млрд евро

Сегодня, 00:31
Google оштрафован почти на 2,5 млрд евро


Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Ранее газета Financial Times сообщала, что размер наложенного Еврокомиссией штрафа может превысить 1 млрд евро, передает РБК.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что результаты поиска товаров через поисковик Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.

«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», — пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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