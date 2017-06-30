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В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами

Сегодня, 00:32
В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами


В Кызылорде новые объекты в рамках государственной программы «Нурлы жер» возведут в новой части города. Согласно генплану Кызылорды левый берег Сырдарьи в ближайшие несколько лет превратится в современный жилой район. Кроме комфортного жилья, там появятся спортивные комплексы, учебные учреждения, новый цирк, ботанический сад и многое другое. О ходе реализации программы «Нрлы жер» глава Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова рассказала во время рабочей поездки с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым в регион, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

«В первую очередь на левом берегу появятся жилые микрорайоны с частными домами, построенными в едином стиле. Сейчас разравниваются участки, подводятся инженерные коммуникации, заливается фундамент первых объектов. Когда стройка закончится, жилье можно будет выкупить через Жилстройсбербанк», — рассказала председатель правления ЖССБК Ляззат Ибрагимова.

Планируется построить 4 микрорайона на 40 домов. Претендовать на жилые дома смогут те, кто стоит в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Саму землю акимат выдаст бесплатно, а вот построенный дом нужно будет выкупить. Жилстройсбербанк для этих целей предоставляет льготный кредит от 5% годовых при наличии у претендента 30% от стоимости дома.


В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами

Оживит ли «Нурлы жер» ипотеку?

В этом году в Кызылординской области открыли депозиты и начали копить на собственное жилье более 7 тыс. человек. Улучшить свои жилищные условия через Жилстройсбербанк смогли 1 400 вкладчиков. В ближайшее время отметить новоселье смогут еще 700 семей. В рамках государственной программы «Нрлы жол» по линии «Байтерек девелопмент» для них в микрорайоне Арай построено 14 домов. Пулы уже сформированы, вкладчики проходят процедуру платежеспособности и подписывают договоры купли-продажи.

В рамках собственной программы «Свой дом» для клиентов ЖССБК застройщиками строится 4 дома на 200 квартир. Реализация этих объектов будет поэтапным, по мере сдачи строений в эксплуатацию. Первый прием заявлений стартует в июле 2017 года. Стоимость 1 кв. метра составит 142 тыс. тенге.

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