Nvidia возглавила рейтинг инновационных компаний мира

Сегодня, 00:38

Американский разработчик графических ускорителей, процессоров и наборов системной логики компания Nvidia впервые возглавила рейтинг самых инновационных компаний мира, составленный MIT Technology Review, пишет hitech.newsru.com со ссылкой на газету «Коммерсант».



По сравнению с прошлогодним рейтингом Nvidia поднялась сразу на 11 позиций, зарекомендовав себя в качестве ведущего поставщика вычислительной мощности для программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ). Как подчеркивают составители рейтинга, в течение последнего финансового квартала доходы компании от своего центра обработки данных и автомобильного бизнеса увеличились на 186% и 24% соответственно.

Вторую строчку в списке самых инновационных заняла аэрокосмическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском. При этом годом ранее SpaceX занимала в рейтинге 16-е место. За прошедшее с тех пор время SpaceX успела совершить несколько успешных пусков ракет Falcon 9 и не раз сажала их первые ступени. При этом два раза успешную посадку совершили ступени, отправленные в космос повторно.

Тройку лидеров рейтинга замкнула Amazon, которая опустилась на две строчки. Основным достижением компании в области инноваций можно назвать голосового помощника Alexa, а также проект Amazon Go, в рамках которого компания тестирует в Сиэтле магазин без продавцов и касс.

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В десятку рейтинга также вошли биотехническая компания 23andMe, владеющий Google холдинг Alphabet, IT-компания iFlytek, которая доминирует на рынке голосовых технологий в Китае, американская биофармацевтическая компания Kite Pharma, китайская коммуникационная компания Tencent, владеющая мессенджером WeChat, а также американские биотехнологические компании Regeneron и Spark Therapeutics.

Что же касается Apple, которая недавно заняла второе место в рейтинге самых дорогих брендов мира, то она расположилась на 16-й строчке рейтинга. Соцсеть Facebook заняла 23-е место, а Microsoft — 27-е. Компании Intel и IMB расположились на 13-м и 39-м месте соответственно, а еще одна компания Илона Маска — Tesla заняла 31-ю строчку.

Стоит также отметить, что в рейтинг впервые попала компания Adidas, занявшая в списке 38-е место. Ее успеху поспособствовали запуск роботизированной микрофабрики по производству обуви в Германии и разработка коммерческой спортивной обуви Futurecraft 4D, изготовленной при помощи 3D-печати.