Без ЭЦП можно получить 20 государственных услуг

Сегодня, 00:28

На портале электронного правительства с 1 июля доступны 20 государственных услуг, которые можно получить без электронной цифровой подписи (ЭЦП). Самой первой услугой, доступной с помощью одноразового sms-пароля, с апреля этого года стала выдача справки о несудимости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Egov.

15 из 20 услуг будут доступны с применением одноразового пароля, для остальных 5 услуг потребуется только авторизация на портале.

Одноразовый пароль — это sms-уведомление, которое приходит на мобильный телефон после отправки запроса.

Для каких услуг требуется только авторизация на eGov.kz?

Казахстанцы могут вызвать врача на дом, записаться на прием в врачу, прикрепиться к медицинской организации без ЭЦП. При этом услуга вызова врача на дом возможна только для прикрепленных к поликлиникам гражданам.

Также будут доступны справки о прохождении воинской службы, получение справок лицами, имеющими льготы (участниками ВОВ, ликвидаторами Чернобыльской аварии).

Упрощение получения госуслуг направлено на развитие проактивного государства, чтобы граждане имели возможность без личного присутствия получать различные справки, число которых будет постоянно увеличиваться.

Список 20 госуслуг:

1. Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества.

2. Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических лиц.

3. Выдача выписки из реестра регистрации залога движимого имущества.

4. Выдача справки из государственной базы данных «Юридические лица».

5. Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния (в части получения справок).

6. Получение справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

7. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

8. Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества.

9. Получение дубликата правоустанавливающего документа на недвижимость.

10. Выдача технического паспорта объектов недвижимости.

11. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.

12. Вызов врача на дом (в части логин/пароль).

13. Запись на прием к врачу (в части логин/пароль).

14. Получение адресной справки.

15. Получение архивных справок.

16. Получение справки о прохождении воинской службы (в части логин/пароль).

17. Получение справок лицами, имеющими льготы (участниками ВОВ, ликвидаторами Чернобыльской аварии, воинами-интернационалистами) (в части логин/пароль).

18. Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

19. Тестирование государственных служащих, претендентов на занятие вакантной административной государственной должности и граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу (в части логин/пароль).

20. Справка о несудимости уже выдается без ЭЦП.