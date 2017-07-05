Новости / KnowHow

Астрономы обнаружили самую тусклую карликовую галактику из известных на сегодняшний день

5-07-2017, 08:18
Астрономы обнаружили самую тусклую карликовую галактику из известных на сегодняшний день


Ученые-астрономы, работающие с японским телескопом Subaru Telescope на Гавайях, обнаружили новую тусклую сфероидальную галактику d1005+68, которая входит в состав соседнего скопления галактик M81 Group. Карликовые галактики - это галактики, количество звезд в которых составляет от 100 миллионов до нескольких миллиардов. Существование некоторых из них является причиной возникновения так называемой "проблемы карликовых галактик", которая совершенно не вписывается в существующие теории, определяющие законы развития галактик и распределения материи во Вселенной. Математические модели, учитывающие, помимо прочих факторов, и влияние темной материи, указывают на то, что количество карликовых галактик должно быть на порядок больше, чем это наблюдается в реальности.

Для поиска решения проблемы карликовых галактик астрономы постоянно занимаются их поисками, наибольший интерес для них представляют собой галактики за пределами нашего местного скопления, куда входит и Млечный Путь. Слабый уровень света, излучаемого карликовыми галактиками, затрудняет процесс их обнаружения, идентификации и исследований, но новые и самые современные инструменты уже позволяют астрономам достаточно хорошо делать свою работу.

В данном случае ученые использовали инструмент Hyper Suprime-Cam (HSC) телескопа Subaru Telescope. Разрешающей способности и чувствительности камеры HSC оказалось достаточно для того, чтобы обнаружить очень слабо светящееся скопление звезд в районе скопления M81, самого близкого скопления к нашему местному. Исследования показали, что карликовая галактика d1005+68 находится на удалении 13 миллионов световых лет от Земли, и 250 тысяч световых лет от центра скопления M81. Радиус галактики d1005+68 составляет 613 световых лет, а суммарная масса всех ее звезд превышает массу Солнца приблизительно в 250 тысяч раз. Ориентировочный возраст галактики d1005+68 составляет 12 миллиардов лет.

Светимость галактики d1005+68 составляет 7.94 единицы в V-диапазоне и это делает ее самой тусклой из всех известных людям карликовых галактик. Еще одним интересным моментом является то, что галактика d1005+68 очень близка к другой галактике, карликовой эллиптической галактике BK5N, которая является спутником скопления M81. Расстояние, которое разделяет эти галактики, составляет около 16 300 световых лет и, по всей видимости, в данном случае мы наблюдаем весьма редкое явление, которое можно описать фразой "галактика-спутник галактики-спутника".

Однако, учитывая точность проведенных измерений еще нельзя сделать однозначные выводы о "взаимоотношениях", в которых состоят галактики d1005+68, BK5N и скопление M81. Если дополнительные наблюдения, проведенные с другого угла обзора, подтвердят описанное выше предположение, то галактика d1005+68 станет первым "спутником спутника", обнаруженным за пределами нашего локального скопления.
  • Просмотров: 67
Похожие материалы
  • Астрономы обнаружили самое древнее на сегодняшний день скопление галактик Астрономы обнаружили самое древнее на сегодняшний день скопление галактик
  • Астрономы обнаружили призрачную галактику, на 99.99 процента состоящую из темной материи Астрономы обнаружили призрачную галактику, на 99.99 процента состоящую из темной материи
  • Астрономы обнаружили необычную галактику Астрономы обнаружили необычную галактику "Франкенштейна", состоящую из обломков других галактик
  • Космический телескоп Hubble обнаружил самую далекую и древнюю галактику на сегодняшний день Космический телескоп Hubble обнаружил самую далекую и древнюю галактику на сегодняшний день
  • Астрономы обнаружили галактику, оставившую за собой огромный газовый Астрономы обнаружили галактику, оставившую за собой огромный газовый "хвост", светящийся в рентгеновском диапазоне
    • Отзывы читателей
    НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов НАСА планирует испытать технологию защиты Земли от опасных астероидов KnowHow Вчера, 08:35
    Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров Компания Eviation Aircraft представляет прототип электрического самолета, способного преодолеть дистанцию в 1000 километров KnowHow Вчера, 08:34
    Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году Государство Вчера, 00:35
    Volkswagen возвращается на иранский рынок Volkswagen возвращается на иранский рынок Государство Вчера, 00:34
    Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы Tokyo Rope Manufacturing открывает завод в Алматы Государство Вчера, 00:28
    18-миллионному жителю страны подарят квартиру 18-миллионному жителю страны подарят квартиру Государство Вчера, 00:20
    Apple тестирует 3D-распознавание лиц для разблокировки iPhone Apple тестирует 3D-распознавание лиц для разблокировки iPhone Государство Вчера, 00:17
    Астрономы обнаружили самую тусклую карликовую галактику из известных на сегодняшний день Астрономы обнаружили самую тусклую карликовую галактику из известных на сегодняшний день KnowHow 5-07-2017, 08:18
    Создан транзисторный Создан транзисторный "нейрон", ведущий себя в точности, как его живой аналог KnowHow 5-07-2017, 08:18
    Faraday Future FF91, самый быстрый электрический автомобиль, установил новый рекорд по скорости подъема на Пайкс-Пик Faraday Future FF91, самый быстрый электрический автомобиль, установил новый рекорд по скорости подъема на Пайкс-Пик KnowHow 4-07-2017, 08:05
    Создан самый высококачественный лазер, ширина полосы спектра которого составляет всего 0.01 Гц Создан самый высококачественный лазер, ширина полосы спектра которого составляет всего 0.01 Гц KnowHow 4-07-2017, 08:05
    Компания Sony разработала новый высокоскоростной видеодатчик, предназначенный для промышленных роботов и автомобилей Компания Sony разработала новый высокоскоростной видеодатчик, предназначенный для промышленных роботов и автомобилей KnowHow 4-07-2017, 08:04
    БТА Банк погасил займ перед Казкомом БТА Банк погасил займ перед Казкомом Государство 4-07-2017, 00:34
    Акционеры Казкоммерцбанка одобрили делистинг с LSE Акционеры Казкоммерцбанка одобрили делистинг с LSE Государство 4-07-2017, 00:30
    Без ЭЦП можно получить 20 государственных услуг Без ЭЦП можно получить 20 государственных услуг Государство 4-07-2017, 00:28
    Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана Государство 4-07-2017, 00:15
    Акимат Астаны запускает масштабный стартап-марафон Акимат Астаны запускает масштабный стартап-марафон Государство 4-07-2017, 00:12
    Создан прототип мобильного телефона, не требующего батареи для своей работы Создан прототип мобильного телефона, не требующего батареи для своей работы KnowHow 3-07-2017, 08:17
    AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace AirQuadOne - проект персонального летающего транспортного средства от компании Neva Aerospace KnowHow 3-07-2017, 08:17
    Новые алгоритмы помогут уменьшить износ колес марсохода Curiosity Новые алгоритмы помогут уменьшить износ колес марсохода Curiosity KnowHow 3-07-2017, 08:16