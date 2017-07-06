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18-миллионному жителю страны подарят квартиру

Сегодня, 00:20
18-миллионному жителю страны подарят квартиру


Аким Алматинской области Амандык Баталов, поздравив семью, проживающую в Талдыкоргане, с рождением 18-миллионного жителя Республики Казахстан, объявил о том, что молодой семье будет подарена трехкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как сообщалось, 18-миллионным жителем страны стала Муслима Саматкызы. Поздравив семью малышки со столь грандиозным событием, аким области Амандык Баталов от имени главы государства вручил подарки и детские принадлежности, включая коляску, кроватку, игрушки и другое.

«Рождение восемнадцатимиллионного жителя страны в областном центре нашего региона — это большое и радостное событие для всех нас. Благодаря политике, проводимой Президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, демографическая ситуация в стране с каждым годом улучшается, создаются все условия для подрастающего поколения казахстанцев, для их мирного и успешного будущего. И сегодня от имени главы государства, от имени жителей области я от всей души поздравляю вашу семью, пусть малышка растет здоровой и вырастет достойным гражданином нашей страны», — сказал Амандык Баталов, отметив, что к осени молодой семье будет подарена трехкомнатная квартира в Талдыкоргане.

18-миллионному жителю страны подарят квартиру

В свою очередь дедушка и бабушка малышки Муслимы, Еркинбек Бестыбаев и Бибитай Жасыбаева, поблагодарили за оказанное внимание и поддержку.

«Спасибо нашему президенту за такое большое внимание к нашей семье. У нас уже семь внуков, Муслима стала седьмой. Мы приложим все условия, чтобы достойно воспитать их, чтобы они внесли свой вклад в процветание нашего Казахстана», — сказала Бибитай Жасыбаева.

Мама девочки Омарханова Диана Ериковна, 1991 года рождения, — дефектолог в школе № 16, отец — Бестыбаев Самат Еркинбекович, 1982 г. р., — учитель физкультуры в школе № 5.

18-миллионному жителю страны подарят квартиру

Напоминаем, что, согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в мае 2017 года численность населения Республики Казахстан достигла 18 миллионов человек, а именно дата рождения 18-миллионного жителя выпала на 11 мая 2017 года. Им и стала Муслима Саматкызы, родившаяся в городе Талдыкоргане Алматинской области.

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