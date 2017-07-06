Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году

Сегодня, 00:35

Все легковые автомобили Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами начиная с 2019 года, заявил гендиректор автопроизводителя Хакан Самуэльссон. Таким образом, Volvo стала первым крупным производителем автомобилей, который объявил об отказе от традиционных двигателей внутреннего сгорания, пишет Интерфакс-Казахстан.

«Volvo Cars пообещала продать 1 млн электромобилей к 2025 году, а мы привыкли выполнять свои обещания, — приводит его слова Financial Times. — Именно так мы намерены этого добиться».

Volvo запускает отдельный бренд электромобилей

Отмечается, что после приобретения Volvo китайской Geely в 2010 году компания активизировала свои усилия по разработке и внедрению электромоторов. Китай является крупнейшим в мире рынком для автомобилей с такими двигателями, а Geely — единственная китайская автокомпания, поставляющая свою продукцию в США, второй по величине рынок.

В настоящее время рынок электромобилей сравнительно мал — в 2016 году менее 1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет — в январе-марте 2017 года объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении, до 191,7 тыс., по данным сайта EV-Volumes.com.

Если такие темпы роста сохранятся, к 2030 году 80% всех реализуемых автомобилей будут ездить на электричестве.