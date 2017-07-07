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Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов

7-07-2017, 08:35
Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов


Компания Google уже давно известна своими разработками в области самоуправляемых автомобилей-роботов. Но все, о чем нам доводилось слышать и видеть до последнего времени были различными вариантами легковых автомобилей на базе внедорожников Lexus, Toyota Prius или автомобилями оригинальной конструкции. Не так давно представители Waymo, подразделения компании Google, занимающегося автомобилями-роботами, подтвердили, что они занимаются и разработкой грузовых автомобилей-роботов. И буквально на днях один из таких автомобилей попал в поле зрения объектива камеры.

Автомобиль-робот, по всей видимости, создан на базе грузовика Peterbilt 579, что вполне логично из-за наличия в этой модели автоматической коробки передач с электронным управлением. Внешнее оборудование системы управления автомобилем установлено сверху кабины на специальных направляющих рейках. На снимках четко видно оптический лазерный сканер LIDAR, установленный по центру, и четыре ультразвуковых датчика, по два на каждую сторону и "смотрящие" в разные стороны. Радарная система установлена гораздо ниже и находится в районе центра переднего бампера автомобиля.

Вполне вероятно, что в состав системы автоматического управления автомобилем входит некоторое количество дополнительных датчиков, установленных в задней части, по бокам автомобиля и его прицепа. Но на любительских снимках их не видно, поэтому говорить об их наличии и их количестве можно будет с уверенностью только после официального анонса.

Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов


И в заключение следует отметить, что данный автомобиль является далеко не первым грузовым автомобилем-роботом, о котором нам доводилось писать на страницах нашего сайта. Но, с учетом богатого опыта специалистов компании Google в этом деле, можно ожидать, что именно их грузовики первыми начнут выходить на дороги общего назначения и использоваться для практических грузовых перевозок.

Некоторые люди опасаются, что появление большого количества автомобилей-роботов приведет к резкому сокращению рабочих мест водителей грузовиков. Однако, переход к автомобилям-роботам будет производиться более "плавно", на первых порах в кабине каждого грузовика-робота должен будет находиться живой человек, контролирующий работу автоматической системы, занимающийся заправкой, обслуживанием автомобиля и выполняющий другие "побочные" водительские обязанности.
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