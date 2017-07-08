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Microsoft сократит тысячи сотрудников

Сегодня, 00:21
Microsoft сократит тысячи сотрудников


Microsoft Corp. объявила о крупной реорганизации, в рамках которой компания сократит тысячи рабочих мест, в основном в отделе продаж, сообщают «Вести. Экономика» со ссылкой на CNBC.

Сокращение затронет менее 10% сотрудников отдела продаж, и около 75% из них — те, кто работает за пределами США, говорится в сообщении компании. На прошлой неделе появились сообщения о том, что Microsoft сократит штат и сосредоточится на развитии облачного сервиса Azure.Облачный бизнес Microsoft быстро развивается в последние кварталы. Компания сообщила о росте продаж Azure на 93% в прошлом квартале. Microsoft стремится составить конкуренцию другим крупным игрокам в отрасли, включая Amazon.

«Microsoft проводит изменения, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и партнеров, — заявил CNBC представитель Microsoft. — Сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы уведомить некоторых сотрудников о том, что их рабочие места находятся на рассмотрении или что их позиции будут устранены. Как и все компании, мы регулярно оцениваем деятельность нашего бизнеса».


По его словам, это может означать как увеличение инвестиций на одних направлениях, так и перераспределение средств на других. Microsoft заявила, что ее цель заключается не в сокращении затрат, а в изменении способа продаж. Компания сообщила, что его план состоит в том, чтобы использовать сотрудников, которые более осведомлены о конкретных областях, чтобы они могли продавать более крупные пакеты. У Microsoft 71 тыс. сотрудников в США и 121 тыс. сотрудников в других странах.

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