Samsung хочет обойти Apple по прибыли во II квартале

Сегодня, 00:37

Консолидированная операционная прибыль Samsung Electronics во втором квартале, согласно прогнозу компании, составит 14 трлн вон, то есть примерно 12,12 млрд долларов. В результате Samsung Electronics может впервые обогнать по этому показателю Apple, операционная прибыль которой за тот же период составит, как ожидается, 10,49 млрд долларов, передает РБК.

Объем продаж компании Samsung Electronics во втором квартале 2017 года составит, согласно предварительному прогнозу компании, 60 трлн вон, что соответствует 51,96 млрд долларов.

Таким образом, по выручке Samsung Electronics в апреле—июне 2017 года также может обойти Apple. Американская компания ранее прогнозировала, что ее доход в третьем квартале 2017 финансового года (закончился 1 июля) составит от 43,5 млрд до 45,5 млрд долларов.

В январе—марте 2017 года объем продаж Apple составил 52,896 млрд долларов, а выручка Samsung Electronics — 50,55 трлн вон (43,776 млрд долларов).