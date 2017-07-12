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Apple проигрывает в борьбе за прокат и продажу цифровых фильмов

Сегодня, 00:31
Apple проигрывает в борьбе за прокат и продажу цифровых фильмов


Медиаплеер iTunes Store, принадлежащий Apple Inc. и уже испытывающий трудности в связи с растущей конкуренцией в сегменте аудиоконтента, также начал проигрывать в борьбе за зрителей в видеосегменте, передает Dow Jones со ссылкой на Wall Street Journal.

Рыночная доля Apple в сегменте проката и продажи фильмов снижается несколько лет подряд: еще в 2012 году она составляла более 50%, а теперь, по словам осведомленных источников, равняется 20%-35%, пишет ПРАЙМ.

Представитель Apple, которая не стала говорить об оценках рыночной доли, сказала, что компания сфокусирована на том, чтобы представлять клиентам видеоконтент в рамках подписных услуг, таких как Netflix и HBO, а также iTunes, где, по ее словам, объем проката и покупки фильмов в последний год растет и достиг максимального уровня более чем за 10 лет.

По данным Pricewaterhouse Coopers, в прошлом году совокупный объем проката и продажи цифровых фильмов в США увеличился на 12% до 5,3 млрд долларов.

Apple поставила целью к 2020 году в два раза увеличить свой бизнес услуг, который оценивается в 24 млрд долларов и включает продажи в App Store, Apple Pay и Apple Music. Медиаплеер iTunes, за счет которого компания занимается прокатом и продажами фильмов, являлся основой для бизнеса услуг с 2003 года. Подразделение услуг является вторым по величине бизнесом компании и играет все более важную роль, поскольку Apple стремится сократить свою зависимость от бизнеса iPhone, на долю которого приходится две трети ее годовых продаж.


Apple проигрывает в борьбе за прокат и продажу цифровых фильмов

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По оценкам Bernstein Research, в прошлом году выручка от продажи видео, музыки и журналов в iTunes составила 4,1 млрд долларов, а сам медиаплеер стал вторым по величине бизнесом услуг Apple после приложения App Store, продажи которого оказались почти в два раза выше.

В последние годы на рынке проката и покупки новых онлайн-видео iTunes столкнулся с рядом конкурентов, усиливающих свои позиции. Прокат фильма, как правило, стоит 6 долларов, а покупка — 15 долларов. Одним из его основных конкурентов является Amazon.com Inc. Ее рыночная доля в этом сегменте в последнее время повысилась примерно до 20%, говорят топ-менеджеры, занимающиеся продажами домашних развлечений. Еще одним конкурентов выступает Comcast Corp., крупнейший в США провайдер кабельных услуг по подписке. По словам отраслевых экспертов, рыночная доля Comcast сейчас составляет около 15%.

«В последнее время Comcast и Amazon ведут себя достаточно агрессивно, они отвоевали достаточно крупную долю бизнеса», — говорит Дэннис Магуайр, бывший президент по домашним развлечениям в Paramount Pictures из группы Viacom Inc.

Нынешняя ситуация напоминает то, что произошло с музыкальным бизнесом iTunes после того, как Spotify AB в 2011 году запустила свой подписной сервис. Хотя Apple ответила на это запуском в 2015 году сервиса потоковой музыки стоимостью в 10 млрд долларов, сейчас она вынуждена увеличивать свой ассортимент. Чтобы повысить привлекательность этого бизнеса, Apple недавно наняла бывших руководителей телевизионного подразделения Sony Pictures Entertainment в стремлении занять ведущие позиции в сегменте оригинального контента, а также выпустила свою первую программу Planet of the Apps.

Компания также пытается получить выгоду от более масштабного перехода к подписным потоковым сервисам за счет продажи подписок Netflix, HBO и другим фирмам в ее магазинах приложений, включая подписки на магазин приложений и операционную систему Apple TV, представленную в 2015 году. Ее комиссия по проданным подпискам составляет 15%.

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