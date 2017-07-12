Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти

Сегодня, 00:37

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует инвестировать в ближайшие 10 лет почти 300 млрд долларов в нефтяную добычу, заявил в ходе 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле гендиректор компании Амин Нассер, сообщает ПРАЙМ.



Он также уточнил, что инвестиции компании будут направлены не только на добычу нефти, но и на резервные мощности, а также на разведку традиционных и нетрадиционных запасов природного газа.

При этом, по его словам, в течение следующего десятилетия Aramco удвоит добычу газа, до 23 млрд кубических футов в день (650 млн кубометров), благодаря чему около 70% электроэнергии в стране будет производиться из газа. Нассер отметил, что это максимальный показатель среди всех стран G20.

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В ходе выступления Амин Нассер также подчеркнул, что нефтяная отрасль еще долгие годы будет занимать центральное место в энергетике, поскольку переход к альтернативным источникам топлива будет «долгим и сложным».

В конгрессе, открывшемся в воскресенье, принимают участие более 5 тыс. человек, в том числе около 50 министров и 500 руководителей ведущих мировых энергетических компаний: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total, Saudi Aramco, SOCAR. Мероприятие продлится до 13 июля.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.