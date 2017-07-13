Новости / KnowHow

В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете

13-07-2017, 09:06
В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете


Буквально недавно в Китае началось проведение эксперимента Lunar Palace 365, 200-дневной симуляции проживания на другой планете. В рамках этого эксперимента четверо китайских студентов будут жить в изоляции, используя только те ресурсы, которые можно добыть из окружающей среды на Луне или на Марсе. Это означает, что необходимый для дыхания кислород будет вырабатываться плантациями живых растений, вся жидкость будет циркулировать по замкнутому контуру и многое другое, связанное с весьма ограниченными ресурсами.

Как и в случае других подобных симуляций, главным аспектом эксперимента Lunar Palace 365 станет психологический аспект. Участникам эксперимента ежедневно будут ставиться определенные задачи и условия для мотивации их скорейшего выполнения. И в результате эксперимента учеными будут установлены все аспекты влияния на психологическое и физическое состояние людей длительного пребывания в небольшом замкнутом пространстве, изоляции от друзей и родных, жизни в условиях отсутствия солнечного света и т.п.

Эксперимент Lunar Palace 365 не является самым длительным подобным экспериментом, но его результаты будут крайне важны для Китая, который, как нам хорошо известно, имеет планы по созданию собственной колонии на Луне и на Марсе, по отправке экспедиций в дальний космос, что подразумевает пребывание немногочисленной группы людей в условиях изоляции в течение длительного времени.
  • Просмотров: 153
Похожие материалы
  • Надувные оранжереи будут снабжать астронавтов свежими продуктами и кислородом на Марсе и Луне Надувные оранжереи будут снабжать астронавтов свежими продуктами и кислородом на Марсе и Луне
  • Луноход Audi Lunar Quattro полностью готов к отправке на Луну Луноход Audi Lunar Quattro полностью готов к отправке на Луну
  • Ученые собираются пронзить Землю лучом частиц нейтрино Ученые собираются пронзить Землю лучом частиц нейтрино
  • Команда Moon Express становится второй командой конкурса Google Lunar XPrize, готовящейся отправить свой аппарат на Луну Команда Moon Express становится второй командой конкурса Google Lunar XPrize, готовящейся отправить свой аппарат на Луну
  • Добровольцы год проживут в куполе, имитируя пребывание на Марсе Добровольцы год проживут в куполе, имитируя пребывание на Марсе
    • Отзывы читателей
    Компания Hyperloop One провела первые успешные испытания прототипа транспортной системы Hyperloop Компания Hyperloop One провела первые успешные испытания прототипа транспортной системы Hyperloop KnowHow Вчера, 09:07
    Китайские ученые впервые Китайские ученые впервые "телепортировали" фотоны с поверхности на околоземную орбиту KnowHow Вчера, 09:06
    Магнитные Магнитные "наноузлы" - реальное воплощение некоторых идей теории строения атомов лорда Кельвина KnowHow Вчера, 09:06
    HP вновь стала крупнейшим поставщиком компьютеров в мире HP вновь стала крупнейшим поставщиком компьютеров в мире Государство Вчера, 00:39
    Euromoney признал Halyk Bank лучшим банком в РК Euromoney признал Halyk Bank лучшим банком в РК Государство Вчера, 00:25
    Fitch поместил Amanat Insurance в список Rating Watch «негативный» Fitch поместил Amanat Insurance в список Rating Watch «негативный» Государство Вчера, 00:24
    1 сентября в этом году будет выходным днем 1 сентября в этом году будет выходным днем Государство Вчера, 00:16
    Uber представил результаты первого года работы в Алматы Uber представил результаты первого года работы в Алматы Государство Вчера, 00:15
    В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете KnowHow 13-07-2017, 09:06
    Мобильная автоматическая клиника, оснащенная искусственным интеллектом - будущее отрасли здравоохранения Мобильная автоматическая клиника, оснащенная искусственным интеллектом - будущее отрасли здравоохранения KnowHow 13-07-2017, 09:05
    Искусственный интеллект DeepMind AI самостоятельно научился преодолевать виртуальные препятствия Искусственный интеллект DeepMind AI самостоятельно научился преодолевать виртуальные препятствия KnowHow 12-07-2017, 09:03
    Автобус, использующий муравьиную кислоту в качестве топлива, выйдет на дорогу в этом году Автобус, использующий муравьиную кислоту в качестве топлива, выйдет на дорогу в этом году KnowHow 12-07-2017, 09:03
    Магнитные Магнитные "буксиры" могут очистить орбиту от космического мусора KnowHow 12-07-2017, 09:03
    Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти Государство 12-07-2017, 00:37
    Apple будет собирать и размывать данные пользователей Apple будет собирать и размывать данные пользователей Государство 12-07-2017, 00:32
    Apple проигрывает в борьбе за прокат и продажу цифровых фильмов Apple проигрывает в борьбе за прокат и продажу цифровых фильмов Государство 12-07-2017, 00:31
    DZ Bank: Курс евро имеет потенциал для роста DZ Bank: Курс евро имеет потенциал для роста Государство 12-07-2017, 00:24
    LG Q6 представляет дисплей FULLVISION в новой линейке смартфонов LG Q6 представляет дисплей FULLVISION в новой линейке смартфонов Государство 12-07-2017, 00:19
    Объем данных, хранимых в информационном центре CERN, перевалил за отметку в 200 петабайт Объем данных, хранимых в информационном центре CERN, перевалил за отметку в 200 петабайт KnowHow 11-07-2017, 09:03
    Беспилотники обрели способность Беспилотники обрели способность "видеть" сквозь стены при помощи сигналов Wi-Fi KnowHow 11-07-2017, 09:02