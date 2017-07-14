1 сентября в этом году будет выходным днем

1 сентября в этом году будет выходным днемСегодня, 00:16
В 2017 году 1 сентября, пятница, будет выходным днем — это первый день праздника Курбан айт. Таким образом, первые три дня сентября будут нерабочими, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
В августе также будет один праздничный выходной — 30 августа, когда в стране будут отмечать День Конституции.
Напомним, согласно статье 96 Трудового кодекса Казахстана в Казахстане первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января — православное Рождество являются выходными днями.
День Конституции является государственным праздником.