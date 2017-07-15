Новости / KnowHow

Компания BMW присоединяется к участию в гонках Formula-E

15-07-2017, 09:35
Компания BMW присоединяется к участию в гонках Formula-E


Представители компании BMW, ведущего немецкого автопроизводителя из Мюнхена, объявили о том, что компания присоединяется к участию в гонках электрических автомобилей Formula-E. Со слов представителей компании данный шаг является логическим следствием расширения линейки выпускаемых электрических автомобилей. Участи в гонках будет своего рода полигоном, на котором будут отработаны некоторые из технологий, в частности, совершенно новый тип трансмиссии, который будет впоследствии использоваться на серийных автомобилях BMW i8. Для участия в гонках Formula-E компания BMW собрала команду Andretti, которая и будет выступать дальше от имени компании.

"Этот проект, участие в гонках Formula-E, станет для нас кладезем новых технологий" - рассказывает Клаус Фрехлич (Klaus Frohlich), член правления компании BMW, - "Мы будем использовать эти гонки в качестве испытательной и исследовательской лаборатории, которая будет тестировать технологии в самых экстремальных условиях".

Компания BMW присоединяется к участию в гонках Formula-E


Компания BMW является не единственным германским автопроизводителем, который принимает участие в гонках Formula-E. В прошлом году компания Audi объявила о том, что они покидают гонки на выживание World Endurance Championship и фокусируют свои усилие на участие в гонках Formula-E. А компания BMW намеревалась начать участвовать в гонках Formula-E с 2016 года, но, со слов руководства компании, они выжидали введения некоторых изменений в правила проведения гонок.

"Изменения в правила, которых мы ожидали, начнут действовать уже в пятом сезоне гонок" - рассказывает Йенс Маркардт (Jens Marquardt), директор компании BMW Motorsport, - "Эти изменения касаются, прежде всего, технических требований к автомобилям. И после этого технологии и решения, испытанные на гоночных автомобилях, можно будет переносить на серийные автомобили практически без изменений. И сейчас наши коллеги из конструкторского, производственного отдела и специалисты BMW Motorsport работают вместе над разработкой принципиально нового типа электрической трансмиссии".
  • Просмотров: 46
Похожие материалы
  • Стартовал третий сезон гонок электрических автомобилей Formula E Стартовал третий сезон гонок электрических автомобилей Formula E
  • Компания Audi включается в гонки электрических автомобилей Formula E Компания Audi включается в гонки электрических автомобилей Formula E
  • Компания Faraday Future присоединяется к участию в гонках электрических автомобилей Formula-E Компания Faraday Future присоединяется к участию в гонках электрических автомобилей Formula-E
  • Компания Jaguar представляет свой автомобиль для гонок Formula E Компания Jaguar представляет свой автомобиль для гонок Formula E
  • Компания Jaguar Land Rover представляет свой вариант автомобиля для Компания Jaguar Land Rover представляет свой вариант автомобиля для "электрических" гонок Formula E
    • Отзывы читателей
    Создана искусственная радужка, реагирующая на свет так же, как и радужная оболочка живого глаза Создана искусственная радужка, реагирующая на свет так же, как и радужная оболочка живого глаза KnowHow Вчера, 11:49
    GOTO - новый телескоп, предназначенный для поисков гравитационных волн в космосе GOTO - новый телескоп, предназначенный для поисков гравитационных волн в космосе KnowHow Вчера, 11:49
    Ferrari World — сплошной адреналин Ferrari World — сплошной адреналин Государство Вчера, 00:40
    Vertu закроет предприятие по производству смартфонов Vertu закроет предприятие по производству смартфонов Государство Вчера, 00:37
    Apple может отсрочить поставки новых iPhone Apple может отсрочить поставки новых iPhone Государство Вчера, 00:30
    Brent будет трудно закрепиться выше $52 за баррель Brent будет трудно закрепиться выше $52 за баррель Государство Вчера, 00:27
    Алматинская и Жамбылская области подписали меморандум о сотрудничестве Алматинская и Жамбылская области подписали меморандум о сотрудничестве Государство Вчера, 00:20
    Компания BMW присоединяется к участию в гонках Formula-E Компания BMW присоединяется к участию в гонках Formula-E KnowHow 15-07-2017, 09:35
    Подводные роботы получили новый универсальный Подводные роботы получили новый универсальный "язык" JANUS KnowHow 15-07-2017, 09:34
    Новый видеоролик демонстрирует то, что происходит внутри реактора термоядерного синтеза Новый видеоролик демонстрирует то, что происходит внутри реактора термоядерного синтеза KnowHow 15-07-2017, 09:34
    Компания Hyperloop One провела первые успешные испытания прототипа транспортной системы Hyperloop Компания Hyperloop One провела первые успешные испытания прототипа транспортной системы Hyperloop KnowHow 14-07-2017, 09:07
    Китайские ученые впервые Китайские ученые впервые "телепортировали" фотоны с поверхности на околоземную орбиту KnowHow 14-07-2017, 09:06
    Магнитные Магнитные "наноузлы" - реальное воплощение некоторых идей теории строения атомов лорда Кельвина KnowHow 14-07-2017, 09:06
    HP вновь стала крупнейшим поставщиком компьютеров в мире HP вновь стала крупнейшим поставщиком компьютеров в мире Государство 14-07-2017, 00:39
    Euromoney признал Halyk Bank лучшим банком в РК Euromoney признал Halyk Bank лучшим банком в РК Государство 14-07-2017, 00:25
    Fitch поместил Amanat Insurance в список Rating Watch «негативный» Fitch поместил Amanat Insurance в список Rating Watch «негативный» Государство 14-07-2017, 00:24
    1 сентября в этом году будет выходным днем 1 сентября в этом году будет выходным днем Государство 14-07-2017, 00:16
    Uber представил результаты первого года работы в Алматы Uber представил результаты первого года работы в Алматы Государство 14-07-2017, 00:15
    В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете В Китае начата 200-дневная симуляция проживания на другой планете KnowHow 13-07-2017, 09:06
    Мобильная автоматическая клиника, оснащенная искусственным интеллектом - будущее отрасли здравоохранения Мобильная автоматическая клиника, оснащенная искусственным интеллектом - будущее отрасли здравоохранения KnowHow 13-07-2017, 09:05