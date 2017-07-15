Компания BMW присоединяется к участию в гонках Formula-E

15-07-2017, 09:35Представители компании BMW, ведущего немецкого автопроизводителя из Мюнхена, объявили о том, что компания присоединяется к участию в гонках электрических автомобилей Formula-E. Со слов представителей компании данный шаг является логическим следствием расширения линейки выпускаемых электрических автомобилей. Участи в гонках будет своего рода полигоном, на котором будут отработаны некоторые из технологий, в частности, совершенно новый тип трансмиссии, который будет впоследствии использоваться на серийных автомобилях BMW i8. Для участия в гонках Formula-E компания BMW собрала команду Andretti, которая и будет выступать дальше от имени компании."Этот проект, участие в гонках Formula-E, станет для нас кладезем новых технологий" - рассказывает Клаус Фрехлич (Klaus Frohlich), член правления компании BMW, - "Мы будем использовать эти гонки в качестве испытательной и исследовательской лаборатории, которая будет тестировать технологии в самых экстремальных условиях".Компания BMW является не единственным германским автопроизводителем, который принимает участие в гонках Formula-E. В прошлом году компания Audi объявила о том, что они покидают гонки на выживание World Endurance Championship и фокусируют свои усилие на участие в гонках Formula-E. А компания BMW намеревалась начать участвовать в гонках Formula-E с 2016 года, но, со слов руководства компании, они выжидали введения некоторых изменений в правила проведения гонок."Изменения в правила, которых мы ожидали, начнут действовать уже в пятом сезоне гонок" - рассказывает Йенс Маркардт (Jens Marquardt), директор компании BMW Motorsport, - "Эти изменения касаются, прежде всего, технических требований к автомобилям. И после этого технологии и решения, испытанные на гоночных автомобилях, можно будет переносить на серийные автомобили практически без изменений. И сейчас наши коллеги из конструкторского, производственного отдела и специалисты BMW Motorsport работают вместе над разработкой принципиально нового типа электрической трансмиссии".