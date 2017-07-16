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Apple может отсрочить поставки новых iPhone

Сегодня, 00:30
Apple может отсрочить поставки новых iPhone


Корпорация Apple Inc. может быть вынуждена отложить поставки новых iPhone из-за проблем во время производства датчика отпечатков пальцев, который компания пыталась усовершенствовать. Это может повлиять на продажи, пишет издание MarketWatch со ссылкой на аналитиков.

По мнению ряда аналитиков, Apple либо отложит поставки, которые могут повлиять на финансовые результаты четвертого квартала 2017 года, либо поставят телефоны без датчика отпечатков пальцев, что может повлиять на продажи, сообщает РБК.

В сентябре компания запустит следующую линейку iPhone с тремя новыми моделями смартфонов, среди которых должна была присутствовать «интеллектуальная модель» с OLED-дисплеем и трехмерной (повышенной) чувствительностью, рассказали собеседники издания. Кроме того, в новом iPhone должна быть иначе реализована функция Touch ID. Сейчас для нее используется кнопка Home, расположенная в нижней части экрана. В новых моделях эту кнопку предполагалось устранить, а на ее место интегрировать сканер отпечатков пальцев.


Apple может отсрочить поставки новых iPhone

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Одна из новых моделей в сегменте «суперпремиум», предположительно, должна была стоить не менее 1 тыс. долларов. Ожидая этого, аналитики Apple повышали рейтинги акций компании и оценки их стоимости.

По мнению аналитика, слова которого приводит MarketWatch, Apple обнаружила, что данная функция плохо работает через стекло экрана. Если компания не сможет исправить это до августа, фирме, возможно, придется отказаться от технологии отпечатков пальцев в пользу функции распознавания лиц, которая, по мнению собеседника издания, имеет свои недостатки.

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