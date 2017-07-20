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Google запустил персонализированный мобильный поиск

Сегодня, 00:31
Google запустил персонализированный мобильный поиск


Google заявил о запуске персонализированного поискового мобильного приложения с возможностью настроить под клиента выдачу ссылок на новости, а также ссылок на запросы в областях спорта, путешествий, хобби и других тематических групп, сообщает издание vedomosti.ru со ссылкой на Reuters.


Google запустил персонализированный мобильный поиск

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Сервис запущен в США с 19 июля, позднее, в ближайшие недели, он появится и для других стран. Он назван Google Feed, что может напомнить о таком же названии ленты новостей в Facebook, отмечает агентство.

При этом Google подчеркнул, что не пытался копировать эту соцсеть, а хотел разработать возможность для клиентов получать релевантные для них ответы на запросы.

Выдача ссылок будет учитывать интересы пользователя, а не интересы его френдов, подчеркнул вице-президент Google по разработке Бен Гомес. Включить рекламу в Google Feed компания пока не планирует, добавил он.

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