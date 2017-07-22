Новости / Государство

ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США

Сегодня, 00:25
ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США


ExxonMobil в четверг вечером подала иск к министерству финансов США, которое обвинило ее в нарушении антироссийских санкций и наложило штраф в 2 млн.долларов. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее в четверг Офис по контролю за иностранными активами (OFAC), наблюдающее за соблюдением санкций подразделение минфина, заявил, что президенты американских «дочек» ExxonMobil подписали восемь юридических документов с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным с 14 по 23 мая 2014 года., когда он уже был включен в санкционный список в связи с событиями вокруг Украины. Его активы в США подлежали блокировке, а лицам из США запрещено было проводить с ним какие-либо операции.

ExxonMobil утверждает что документы были подписаны с Сечиным как представителем «Роснефти», что не нарушало санкции, введенные против него как физического лица (сама «Роснефть» тогда под санкциями еще не находилась). OFAC заявляет, что указ президента США и разъяснения самого офиса не подразумевали разделения «личных» и «профессиональных» функций подпавших под санкции лиц.

«OFAC пытается задним числом применить интерпретацию президентского указа, что не соответствует четким и недвусмысленным указаниям Белого дома и минфина, выпущенным до соответствующих действий [топ-менеджеров ExxonMobil] и доступным общественности по сей день», — говорится в иске компании. Она считает такой подход OFAC «фундаментально несправедливым».

В качестве подтверждения своей позиции ExxonMobil приводит цитату из информационного сообщения Белого дома от 17 марта 2014 года: «Наша цель — идентифицировать этих лиц (представителей руководства России, которые могут влиять на ее политику в отношении Украины) и предпринять действия в отношении их личных активов, но не компаний, которыми они управляют от лица российского государства». Кроме того, 16 мая 2014 года представитель минфина привел такой пример: американец — директор ВР может участвовать в заседании совета директоров «Роснефти» вместе с Сечиным, если речь идет о бизнесе «Роснефти», а не о личном бизнесе Сечина. Были и другие публикации СМИ с аналогичными заявлениями чиновников, указывает ExxonMobil.

Однако в июле 2014 года OFAC связался с ExxonMobil и сообщил, что все еще формулирует свою позицию по этому вопросу. В июне 2015 года офис уведомил компанию, что она нарушила указание, «которое даже не было разработано, когда предполагаемое нарушение имело место», говорится в заявлении ExxonMobil. 20 июля компания получила официальное уведомление о нарушении и взыскании. Она представила свои возражения, но на встрече 26 сентября 2016 года представителей ExxonMobil и OFAC чиновники посчитали неважным сделанное ранее разъяснение Белого дома, сообщает компания.

Она просит суд признать решение OFAC о нарушении санкций незаконным, отменить штраф в 2 млн долларов и запретить ведомству в будущем накладывать взыскания за рассматриваемые действия ExxonMobil.

  • Просмотров: 72
Похожие материалы
  • Барак Обама продлил на год санкции против России Барак Обама продлил на год санкции против России
  • Акции ExxonMobil выросли на 6% Акции ExxonMobil выросли на 6%
  • Пять стран поддержали продление санкций к России Пять стран поддержали продление санкций к России
  • Китай и Индия могут купить акции Роснефти Китай и Индия могут купить акции Роснефти
  • Рокфеллеры выводят активы из нефтяных и угольных компаний Рокфеллеры выводят активы из нефтяных и угольных компаний
    • Отзывы читателей
    Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Государство Сегодня, 00:28
    ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США Государство Сегодня, 00:25
    Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Государство Сегодня, 00:17
    Amazon запустила собственную соцсеть Spark Amazon запустила собственную соцсеть Spark Государство Сегодня, 00:16
    BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии BMW планирует отзыв 350 тысяч машин в Германии Государство Сегодня, 00:13
    Графеновый Графеновый "робот-паук", который не нуждается в источнике энергии для перемещения KnowHow 20-07-2017, 09:36
    ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео ДНК живых микроорганизмов - новое место для хранения ваших фото и видео KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Астрономы обнаружили молодую звездную систему, Астрономы обнаружили молодую звездную систему, "атмосфера" которой насыщена молекулами органических соединений KnowHow 20-07-2017, 09:36
    Google запустил персонализированный мобильный поиск Google запустил персонализированный мобильный поиск Государство 20-07-2017, 00:31
    Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Amazon готовит к выпуску собственный мессенджер Государство 20-07-2017, 00:19
    Mercedes представил первый свой пикап Mercedes представил первый свой пикап Государство 20-07-2017, 00:17
    Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов Daimler потратит 220 млн евро на снижение вредных выбросов Государство 20-07-2017, 00:16
    WhatsApp частично заблокирован в Китае WhatsApp частично заблокирован в Китае Государство 20-07-2017, 00:15
    Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека Разработана технология, позволяющая превратить аудиозапись в полноценное видео говорящего человека KnowHow 19-07-2017, 09:11
    НАСА начинает работы по созданию универсального геологического НАСА начинает работы по созданию универсального геологического "трикодера" для исследований на Марсе и Луне KnowHow 19-07-2017, 09:11
    Астрономы обнаружили самую яркую из всех известных галактик Астрономы обнаружили самую яркую из всех известных галактик KnowHow 18-07-2017, 09:14
    Прыгающий робот Salto получил возможность маневрировать в воздухе Прыгающий робот Salto получил возможность маневрировать в воздухе KnowHow 18-07-2017, 09:13
    В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава В Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента новый глава Государство 18-07-2017, 00:32
    Ангела Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года Ангела Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года Государство 18-07-2017, 00:32
    Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг Продкорпорации Государство 18-07-2017, 00:21