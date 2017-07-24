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Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров

Вчера, 09:56
Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров


Идея создания электрического автомобиля, передвигающегося за счет использования солнечной энергии, будоражит умы инженеров и ученых уже достаточно долгое время. Но большинство предложенных идей оказались неработоспособными в условиях реального мира, из-за чего они так и остались просто хорошими идеями. Но, вполне вероятно, что дойти до реального воплощения идеи удастся молодой компании Lightyear из Нидерландов. Первый автомобиль этой компании под названием One EV будет полностью электрическим автомобилем с солнечной подзарядкой, благодаря которой дальность одной непрерывной поездки составит 800 километров.

Согласно планам компании разработка и испытания автомобиля Lightyear One EV должны быть закончены в 2018 году, а на рынок этот автомобиль должен выйти уже в 2019 году. За счет использования ряда инновационных технических решений и технологий будущие владельцы таких автомобилей, проживающие в странах с теплым климатом и большим количеством солнечных дней, смогут месяцами ездить на нем, ни разу не подключив его к внешней зарядной станции. А благодаря наличию достаточно емкой аккумуляторной батареи автомобиль One EV может использоваться в ночное время или в облачные дни.

Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров


Согласно имеющейся предварительной информации емкость батареи автомобиля One EV будет составлять 130 кВт*ч и ее заряда, без учета солнечной подзарядки, будет хватать на преодоление 644 километров. Для сравнения, автомобиль Tesla Model S имеет батарею, емкостью в 100 кВт*ч, которой хватает на дистанцию в 613 километров. Пока еще нет информации о типе аккумуляторных батарей, которые будут использоваться в автомобиле One EV. Но если это не будет чем-то совершенно новым, то автомобиль One EV будет достаточно тяжелым.

Собственно автомобиль One EV будет полноприводным седаном, некоторые элементы кузова которого словно позаимствованы с автомобилей других производителей, к примеру Hyundai Elantra. Солнечные батареи будут установлены на поверхности крыши автомобиля и его багажника.

И в заключение следует отметить, что руководство компании Lightyear твердо уверено в успехе данного мероприятия. На это указывает то, что сделать предварительный заказ на автомобиль One EV можно сделать уже прямо сегодня на сайте компании. А стоимость этого автомобиля составляет сейчас 119 тысяч евро для Европы или 137 тысяч американских долларов для США.
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