Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии

Сегодня, 00:39

Производитель косметики Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи», российская компания «Первое решение», рассчитывает выйти на три новых зарубежных рынка, до конца года компания откроет первые магазины Organic Shop в Германии и США, а весной 2018-го — на Тайване, рассказал владелец компании «Первое решение» Андрей Трубников в интервью RNS.



Также в 2017 году ретейлер намерен удвоить собственную розничную сеть — до 120 магазинов.

«В этом году планируем подключить Германию и США, — сообщил он. — Весной 2018 года планируем открыть Organic Shop на Тайване».

На рынок Германии компания выйдет с сетью Organic Shop, продукция будет поставляться с собственного завода, который находится в Эстонии. Также в стране будет зарегистрировано юридическое лицо.

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«В Германии хотим открыть Organic Shop, будем поставлять с завода в Эстонии, потому что у 7080% производимой там продукции есть немецкая сертификация, и она может недорого стоить на полке, около трех евро, это интересно для немцев», — считает Трубников.

Он отметил, что компания отказалась от планов по выходу на рынок Китая, но рассчитывает открыть магазины Organic Shop на Тайване, для местного рынка будет разработана линейка косметики с отбеливающими свойствами.

«Мы хотим открываться на Тайване, сейчас поедем туда смотреть, но для запуска нужно будет еще разработать Natura Siberica с отбеливающими свойствами», — рассказал он, уточнив, что выйти на этот рынок рассчитывает в 2017 году.

При этом компания планирует изменить структуру выручки, доведя долю продаж в собственных магазинах до 60% и сократив таким образом долю продаж через торговые сети, которые, по словам Трубникова, не приносят прибыли.

«Сейчас на собственные магазины приходится 30% выручки, а остальное — дистрибьюторы, мы же хотим довести долю продаж в наших магазинах до 60%, а остальное реализовывать через сети, — заметил он. — Вообще, нам не очень интересно работать с сетями, они прибыли не приносят».