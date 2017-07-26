Авторынок возвращается к росту

Сегодня, 00:13

В январе-июне текущего года 8 активных предприятий, производящих автотранспортные средства, трейлеры и полуприцепы, увеличили выпуск своей продукции на 20,1% по сравнению с уровнем годом ранее. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.

Стоимость выпущенной в текущем году продукции автопрома оценивается в 64,5 млрд тенге — это почти в три раза больше суммы за январь-июнь 2016 года.

Напомним, что сектор сокращал производство на протяжении 20152016 годов: сначала в январе-июне 2015 года выпуск упал на 45,8% по сравнению с объемом за аналогичный период предыдущего года, затем в 2016 году производство уменьшилось еще на 58,8%.

Всего в этом году казахстанские предприятия произвели порядка 7,8 тыс. легковых автомобилей — или в 5,3 раза больше, чем было произведено за январь-июнь прошлого года.

Количество автомобилей для перевозки 10 и более человек казахстанского производства за год выросло в 4,4 раза и составило 313 штук.

Однако при этом сократился выпуск грузовых автомашин — на 32,1%, до 487 единиц в этом году.

Отечественные автопроизводители наращивают выпуск на фоне стабилизации ситуации в экономике, когда можно рассчитывать на возобновление роста покупательского спроса. С другой стороны, активную поддержку отрасли оказывает Программа льготного автокредитования.

По данным Банка развития Казахстана, по состоянию на 13 июля 2017 года банк согласовал 9 255 заявок на сумму 35,4 млрд тенге на получение займа в рамках программы. Из этой суммы 6 банками-агентами выдано 9 023 кредита на общую сумму 34,5 млрд тенге.

Восстановление активной деятельности в казахстанском автопроме оказывает давление на импорт иностранных легковых автомобилей в республику. За январь-май текущего года в Казахстан было ввезено всего 9,3 тыс. единиц такого транспорта, или на 1,6% меньше объема за аналогичный период 2016 года.

Отметим, что в прошлом году (январь-май) под влиянием резкого ослабления нацвалюты объемы поставок иномарок в Казахстан заметно обвалились. Количество ввезенных автомобилей уменьшилось в 3,8 раза, сумма импорта сократилась в 3,1 раза.