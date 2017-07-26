Новости / Государство

mobi kino от «Кселл»: сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир

Сегодня, 00:12
mobi kino от «Кселл»: сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир


Компания «Кселл» запустила новый сервис mobi kino для просмотра более 6800 фильмов и сериалов от ведущих мировых студий в партнерстве с популярными онлайн-cервисами Amediateka и MEGOGO.

mobi kino — это новый продукт в линейке развлекательных сервисов mobi для просмотра легального видеоконтента. Оплата за сервис списывается с баланса абонентского номера Kcell или activ.

«Новое время диктует новые форматы медиапотребления. Наши абоненты хотят смотреть любимые сериалы и фильмы в то время, когда это удобно им. Именно поэтому мы запустили сервис mobi kino, который объединяет в себе каталоги популярных онлайн-сервисов и Amediateka и MEGOGO. Теперь наши абоненты могут смотреть сериалы в разделе Аmediateka от студий HBO, FOX, CBS, Starz, Showtime одновременно со всем миром. Мы отмечаем тенденцию в поведении наших абонентов — это готовность платить за легальный развлекательный контент по подписке и выбирать для себя лучший контент, его качество, способы получения. Запуск сервиса совпадает с выходом 7 сезона „Игры Престолов“, представленного в Amediateka, и мы предлагаем фанатам сериала смотреть его на mobi kino вместе со всем миром», — прокомментировал Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Особенность сервиса в том, что абонент сам выбирает вид подписки.

Подписка mobi kino — это базовая подписка, которая предоставляет онлайн доступ к коллекции фильмов, мультфильмов, сериалов и шоу в HD качестве от ресурса MEGOGO (за исключением фильмов из категории «Премьеры» и контента ресурса Amediateka) за 25 тенге в сутки. Первые 14 дней доступа к Контенту по подписке mobi kino осуществляются без абонентской платы.

С подпиской Amediateka можно смотреть лучшие сериалы* ведущих студий HBO, FOX, CBS, Starz, Showtime и других, одновременно со всем миром. Абонентская плата за подписку Amediateka — 30 тенге в сутки. Первые 7 дней доступа к Контенту от ресурса Amediateka осуществляются без абонентской платы.

Киноманы могут подключить обе подписки. Стоимость составит 55 тенге в сутки.

«Мы рады расширению дистрибуции нашего сервиса в Казахстане и росту популярности лицензионного контента среди местной аудитории. Амедиатека представляет собой эксклюзивную библиотеку лучших сериалов планеты от ведущих мировых студий. Премьеры выходят одновременно со всем миром и без задержки во времени. „Игра престолов“, „Твин Пикс“, „Молодой папа“, „Мир дикого запада“, „Карточный домик“ — все эти сериалы стали громкими событиями, их смотрит и обсуждает весь мир», — прокомментировал Денис Горшков, генеральный директор AMEDIA TV.

mobi kino от «Кселл»: сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир

В мобильном приложении mobi kino есть такие полезные функции, как подборки фильмов, шоу, сериалов и разделение контента на подразделы «Популярные», «Рекомендуемые», «Премьеры».

Фильмы и сериалы можно выбирать, основываясь на сюжетах, отзывах зрителей, рейтингах сайта Кинопоиск и крупнейшей базы данных о кинематографе IMDb. Добавлены списки актеров, их биографии и фильмографии.

По словам директора MEGOGO в Казахстане Нурлана Чукубаева, запуск видеоконтент-продукта под брендом Kcell — это хорошая маркетинговая опция, что позволит обеим компаниям увеличить потребление трафика, усилить лояльность клиентской базы и привлечь клиентов различными поощрениями. А также продавать на взаимовыгодных условиях качественные продукты — фильмы (премьеры) и подписки.

В приложении mobi kino можно добавлять фильмы в избранное для просмотра в удобное время, выбирать предпочитаемый язык звуковой дорожки и субтитров. Система рекомендаций учтет оценки, историю просмотров пользователя и сформирует персональную подборку фильмов.

Дополнительно в рамках сервиса, за каждую подключенную подписку с ежедневной абонентской платой ежемесячно начисляется 3 ГБ объема интернет-трафика.

Мобильное приложение доступно для скачивания на iOS и Android. К тому же есть десктопная версия mobikino.kz. Оформить подписку на mobi kino можно, установив приложение на мобильный телефон, через веб-портал mobikino.kz, либо воспользовавшись USSD *606#.

  • Просмотров: 129
Похожие материалы
  • Великолепная новость от LG Smart TV: 3 месяца подписки на BeeTV бесплатно Великолепная новость от LG Smart TV: 3 месяца подписки на BeeTV бесплатно
  • Иван Шестаков: мы не собираемся заставлять всех платить Иван Шестаков: мы не собираемся заставлять всех платить
  • Еще больше телеканалов с LG Smart TV и приложением BeeTV Еще больше телеканалов с LG Smart TV и приложением BeeTV
  • Кселл усиливает фокус на мобильном интернете Кселл усиливает фокус на мобильном интернете
  • Уникальная коллекция фильмов 4К с приложением ivi+ на телевизорах LG Уникальная коллекция фильмов 4К с приложением ivi+ на телевизорах LG
    • Отзывы читателей
    S&P предупредил о возможном понижении рейтинга «Эксимбанк Казахстан» S&P предупредил о возможном понижении рейтинга «Эксимбанк Казахстан» Государство Сегодня, 00:39
    «Облачная» бухгалтерия поможет контролировать бюджет школ «Облачная» бухгалтерия поможет контролировать бюджет школ Государство Сегодня, 00:32
    Global Finance назвал лучший цифровой банк Казахстана Global Finance назвал лучший цифровой банк Казахстана Государство Сегодня, 00:15
    Авторынок возвращается к росту Авторынок возвращается к росту Государство Сегодня, 00:13
    mobi kino от «Кселл»: сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир mobi kino от «Кселл»: сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир Государство Сегодня, 00:12
    Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров KnowHow 24-07-2017, 09:56
    "Разноцветные" фотоны - революция в области квантовых вычислений KnowHow 24-07-2017, 09:56
    Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии Государство 24-07-2017, 00:39
    Bank of America выбрал новый финансовый хаб Bank of America выбрал новый финансовый хаб Государство 24-07-2017, 00:37
    Facebook разрабатывает модульный смартфон Facebook разрабатывает модульный смартфон Государство 24-07-2017, 00:34
    Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить Государство 24-07-2017, 00:32
    S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл Государство 24-07-2017, 00:12
    Использование углеродных нанотрубок позволило создать самый маленький в мире транзистор Использование углеродных нанотрубок позволило создать самый маленький в мире транзистор KnowHow 23-07-2017, 12:05
    Новая архитектура 3D-чипов позволяет устранить узкое место интерфейса процессор-память Новая архитектура 3D-чипов позволяет устранить узкое место интерфейса процессор-память KnowHow 23-07-2017, 12:05
    "Фейерверк" в молодой Вселенной указывает на неточность современных теорий о процессах звездообразования KnowHow 23-07-2017, 12:05
    Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день KnowHow 22-07-2017, 10:12
    Создан крошечный полимерный Создан крошечный полимерный "робот", передвигающийся как гусеница под воздействием света KnowHow 22-07-2017, 10:11
    Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Государство 22-07-2017, 00:28
    ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США Государство 22-07-2017, 00:25
    Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Государство 22-07-2017, 00:17