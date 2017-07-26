«Облачная» бухгалтерия поможет контролировать бюджет школ

Сегодня, 00:32

Национальное бюро по противодействию коррупции анализирует риски в наиболее коррупциогенных сферах и вносит рекомендации в госорганы для исключения «лазеек». На сегодняшний день принимается ряд мер по их реализации, в том числе в сфере образования. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные антикоррупционного ведомства.

Контролировать в онлайн-режиме расходование бюджетных средства в школах поможет внедрение «облачной» бухгалтерии. Это должно исключить финансовые нарушения.

Для борьбы с «поборами» разработан проект Типовых правил организации работы попечительских советов. В документе установят порядок расходования благотворительных средств. Вместе с родителями в работе советов будут принимать участие представители общественности: фонда по защите прав детей, партии «Нр Отан», НПП «Атамекен».

В дальнейшем деятельность родительских комитетов не будет связана со сбором денежных средств.

Внедрены нововведения и в работе детских садов. Для защиты прав родителей и устранения «прямого» контакта с должностными лицами с 1 января текущего года в Астане в пилотном режиме запущена новая автоматизированная система очередности в детсады.

Теперь родители могут не выходя из дома поставить ребенка в очередь, выбрать детсад и получить направление без посредничества акимата. Все это доступно на портале электронных услуг столицы www.e.astana.kz.

Очередность в детсады стала более простой и прозрачной. Программой уже воспользовались порядка 5000 семей, и такой порядок будет распространен по всей республике.