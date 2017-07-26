Новости / Государство

«Облачная» бухгалтерия поможет контролировать бюджет школ

Сегодня, 00:32
«Облачная» бухгалтерия поможет контролировать бюджет школ


Национальное бюро по противодействию коррупции анализирует риски в наиболее коррупциогенных сферах и вносит рекомендации в госорганы для исключения «лазеек». На сегодняшний день принимается ряд мер по их реализации, в том числе в сфере образования. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные антикоррупционного ведомства.

Контролировать в онлайн-режиме расходование бюджетных средства в школах поможет внедрение «облачной» бухгалтерии. Это должно исключить финансовые нарушения.

Для борьбы с «поборами» разработан проект Типовых правил организации работы попечительских советов. В документе установят порядок расходования благотворительных средств. Вместе с родителями в работе советов будут принимать участие представители общественности: фонда по защите прав детей, партии «Нр Отан», НПП «Атамекен».

В дальнейшем деятельность родительских комитетов не будет связана со сбором денежных средств.

Внедрены нововведения и в работе детских садов. Для защиты прав родителей и устранения «прямого» контакта с должностными лицами с 1 января текущего года в Астане в пилотном режиме запущена новая автоматизированная система очередности в детсады.

Теперь родители могут не выходя из дома поставить ребенка в очередь, выбрать детсад и получить направление без посредничества акимата. Все это доступно на портале электронных услуг столицы www.e.astana.kz.

Очередность в детсады стала более простой и прозрачной. Программой уже воспользовались порядка 5000 семей, и такой порядок будет распространен по всей республике.

  • Просмотров: 115
Похожие материалы
  • В Астане внедрят систему электронного направления в детсады В Астане внедрят систему электронного направления в детсады
  • Бывшие главы отдела образования Актау подозреваются в крупном хищении Бывшие главы отдела образования Актау подозреваются в крупном хищении
  • В Актобе назвали самую коррумпированную сферу В Актобе назвали самую коррумпированную сферу
  • Школы и больницы Алматы будут публиковать финансовую отчетность Школы и больницы Алматы будут публиковать финансовую отчетность
  • Прокуроры выявили поборы в школах Мангистауской области Прокуроры выявили поборы в школах Мангистауской области
    • Отзывы читателей
    S&P предупредил о возможном понижении рейтинга «Эксимбанк Казахстан» S&P предупредил о возможном понижении рейтинга «Эксимбанк Казахстан» Государство Сегодня, 00:39
    «Облачная» бухгалтерия поможет контролировать бюджет школ «Облачная» бухгалтерия поможет контролировать бюджет школ Государство Сегодня, 00:32
    Global Finance назвал лучший цифровой банк Казахстана Global Finance назвал лучший цифровой банк Казахстана Государство Сегодня, 00:15
    Авторынок возвращается к росту Авторынок возвращается к росту Государство Сегодня, 00:13
    mobi kino от «Кселл»: сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир mobi kino от «Кселл»: сериалы и фильмы, которые смотрит весь мир Государство Сегодня, 00:12
    Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров KnowHow 24-07-2017, 09:56
    "Разноцветные" фотоны - революция в области квантовых вычислений KnowHow 24-07-2017, 09:56
    Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии Natura Siberica откроет магазины Organic Shop в Германии Государство 24-07-2017, 00:39
    Bank of America выбрал новый финансовый хаб Bank of America выбрал новый финансовый хаб Государство 24-07-2017, 00:37
    Facebook разрабатывает модульный смартфон Facebook разрабатывает модульный смартфон Государство 24-07-2017, 00:34
    Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить Бауыржан Байбек: Это пример того, как нельзя строить Государство 24-07-2017, 00:32
    S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл S&P подтвердило рейтинг Тенгизшевройл Государство 24-07-2017, 00:12
    Использование углеродных нанотрубок позволило создать самый маленький в мире транзистор Использование углеродных нанотрубок позволило создать самый маленький в мире транзистор KnowHow 23-07-2017, 12:05
    Новая архитектура 3D-чипов позволяет устранить узкое место интерфейса процессор-память Новая архитектура 3D-чипов позволяет устранить узкое место интерфейса процессор-память KnowHow 23-07-2017, 12:05
    "Фейерверк" в молодой Вселенной указывает на неточность современных теорий о процессах звездообразования KnowHow 23-07-2017, 12:05
    Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день Астрономы обнаружили самую маленькую звезду из всех известных на сегодняшний день KnowHow 22-07-2017, 10:12
    Создан крошечный полимерный Создан крошечный полимерный "робот", передвигающийся как гусеница под воздействием света KnowHow 22-07-2017, 10:11
    Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Moody’s: Ситуация на мировых финансовых рынках стала благоприятнее Государство 22-07-2017, 00:28
    ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США ExxonMobil подал иск к Министерству финансов США Государство 22-07-2017, 00:25
    Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Государство 22-07-2017, 00:17