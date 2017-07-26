S&P предупредил о возможном понижении рейтинга «Эксимбанк Казахстан»

Сегодня, 00:39

S&P Global Ratings оставило рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» в списке CreditWatch Negative. Аналитики ожидают, что в рефинансировании долга фининститута появится прогресс. Об этом сообщает пресс-служба S&P.

«S&P Global Ratings оставило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента „B-/B“ и рейтинг по национальной шкале „kzB+“ АО „Эксимбанк Казахстан“ в списке CreditWatch Negative („рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями“), куда они были помещены 20 февраля 2017 года», — говорится в тексте.



S&P понизит рейтинги банка, если он не сможет заместить фондирование со стороны Нацбанка, срок погашения которого наступает в ноябре этого года, путем привлечения долгосрочного финансирования.

Если банк сможет существенно пролонгировать сроки погашения обязательств, привлеченных на рынках капитала, то это будет свидетельствовать о сохранении поддержки со стороны кредиторов и S&P подтвердит рейтинги «Эксимбанка Казахстана» на текущем уровне. Ему также потребуется поддерживать показатели ликвидности на уровне, близком к среднему уровню по банковской системе.

«Кроме того, мы должны будем убедиться, что ситуация в банке отвечает следующим условиям:

— банку удастся продлить срок размещения депозитов ОСГ, который истекает в 2017 г.;

— банк не столкнется с неожиданным существенным оттоком средств клиентов;

— объем ликвидных активов не сократится до уровня менее 8 млрд тенге;

— регулятивные коэффициенты ликвидности не будут близки к минимальному уровню", — говорится в тексте.

В июне «Эксимбанк Казахстан» заместил средства, полученные от АО «Единый накопительный пенсионный фонд», объемом 10 млрд тенге сроком погашения в феврале 2020 года пятилетними облигациями на сумму 13 млрд тенге.

Эта сделка обеспечила продление сроков погашения обязательств АО «Эксимбанк Казахстан» и, по нашему мнению, стала свидетельством готовности государства и далее оказывать банку поддержку. Вместе с этим банку по-прежнему необходимо рефинансировать кредит объемом 10 млрд тенге от Национального банка РК, срок погашения которого наступает в ноябре 2017 года, следует из релиза рейтингового агентства.

В настоящее время ликвидных активов АО «Эксимбанк Казахстан» (10,9 млрд тенге) недостаточно для погашения этого кредита без нарушения регуляторных коэффициентов ликвидности. В случае переноса рефинансирования на период после сентября 2017 года S&P снизит рейтинг кредитоспособности банка.

В «Эксимбанк Казахстан» также хранятся депозиты объемом 4,5 млрд тенге, размещенные организациями, связанными с государством (ОСГ), на срок до 4-го квартала 2017 года.

«В последние месяцы мы отмечали ряд случаев, когда ОСГ изымали депозиты из некоторых небольших казахстанских банков, однако АО „Эксимбанк Казахстан“ это не коснулось. В соответствии с ожиданиями банка сроки погашения всех депозитов ОСГ будут продлены еще на один год. Мы считаем это допущение вероятным. Вместе с тем дальнейшее повышение качества базы фондирования банка будет способствовать сохранению доверия этих ОСГ и других вкладчиков», — отмечают в рейтинговом агентстве.



