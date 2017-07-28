300 казахстанцев получают теологическое образование за рубежом

Сегодня, 00:19

В министерстве по делам религий и гражданского общества прокомментировали инцидент с участием казахстанцев в Египте. Как сообщалось, шестеро студентов отправились в Египет на языковые курсы и были задержаны местными правоохранительными органами. О причинах задержания пока ничего неизвестно, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В связи с происшедшим хотелось бы сказать, что министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым уже неоднократно отмечалась проблема бесконтрольного выезда наших молодых граждан на обучение за рубеж», — отметил советник министра Бахытжан Кулекеев, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Также говорится, что молодежь, выезжая за религиозным образованием за рубеж, попадает под влияние идеологов радикальных течений. На сегодня около 300 казахстанцев пребывают в теологических учебных заведениях за рубежом. В основном это Египет и Саудовская Аравия. Часть граждан в результате проведенной с ними разъяснительной работы вернулась.

«Нужно понимать, что в этих странах сегодня не простая ситуация. Там усилен антитеррористический и в целом миграционный режим. Поэтому, даже если ты не являешься последователем радикальных течений, но обучаешься в сомнительных учебных центрах, на языковых или религиозных курсах, так называемых марказах, ты попадаешь в поле зрения местных спецслужб и полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнул Бахытжан Кулекеев.

Он напомнил, что в Казахстане есть университет «Нур-Мубарак» и сеть медресе по стране. Кроме того, Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что отныне не будет брать к себе на работу лиц, получивших религиозное образование за рубежом без согласования.

В настоящее время разрабатывается законопроект о религиозной деятельности. В рамках этой работы будет предложены нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с получением теологического образования за рубежом.

«Есть несколько вариантов. Мы обсуждаем их с экспертами из других ведомств. Один из них предусматривает получение духовного (религиозного) образования в иностранных государствах только после получения высшего религиозного образования на уровне бакалавриата в Казахстане и только по направлению зарегистрированных религиозных объединений. По уровню магистратуры и докторантуры ограничений в обучении не предусматривается. Исключение могут составить случаи, если у религиозного объединения отсутствует соответствующее образовательное учреждение здесь в Казахстане», — добавил Бахытжан Кулекеев.

Ограничение на выезд по данной норме за рубеж не нарушит базовые права граждан на получения образования. В отдельных государствах получение теологического образования за рубежом запрещено, заключили в министерстве.