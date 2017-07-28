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Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал

Сегодня, 00:11
Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал


По итогам второго квартала 2017 года чистая прибыль Facebook выросла на 71% и составила 3,89 млрд долларов, прошлогодний результат — 2,28 млрд. Об этом передает РБК.

«У нас были хороший второй квартал и первая половина года», — заявил основатель Facebook Марк Цукерберг. «В нашем сообществе два миллиарда человек, и мы сосредотачиваемся на том, чтобы люди стали ближе друг к другу», — добавил он.

По итогам второго квартала 2017 года Facebook на 47% увеличил доходы от рекламы, они выросли с 6,24 млрд до 9,16 млрд долларов. При этом 87% от рекламных доходов приходятся на мобильную рекламу. В прошлом году этот показатель был на уровне 84%.

Еще компания получила 157 млн долларов в виде различных выплат. Таким образом, доход Facebook во втором квартале — 9,32 млрд долларов, что на 45% больше результата за этот же период прошлого года (6,436 млрд долларов). Прибыль компании на одну акцию 1,3 доллара, в то время как в прошлом году была 0,7 доллара.

Компания также опубликовала данные о своей аудитории. По усредненным данным, в июне 2017 года активными пользователями соцсети, которые заходят в нее хотя бы раз в день, были 1,32 млрд человек (рост на 17%). Количество тех, кто заходит в соцсеть раз в месяц, выросло также на 17% и составило 2,01 млрд человек.

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