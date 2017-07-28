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Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2»

Сегодня, 00:34
Moody’s подтвердил рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «В2»


Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов «Банка ЦентрКредит» на уровне «B2», прогноз долгосрочных рейтингов банка — «негативный», пишет Интерфакс-Казахстан.

Одновременно Moody’s понизил базовую оценку кредитоспособности банка (BCA) с «b3» до «caa1», рейтинг субординированного долга понижен с «Caa2» до «Caa3». Moody’s также подтвердило оценку риска неисполнения контрагентом своих обязательств на уровне «B1».

«Подтверждение долгосрочного рейтинга на уровне «B2» отражает допущение агентством изменения возможности уровня поддержки банка правительством Казахстана, которое было изменено с «умеренного» на «высокий», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, «Банк ЦентрКредит» и «Цеснабанк» обсуждают возможность слияния. Финансовые институты намерены выработать стратегию развития, которая будет согласовываться с разрабатываемой в настоящее время программой поддержки процессов консолидации и оценки качества активов со стороны Нацбанка.

Основными акционерами «Банка ЦентрКредит», по данным Казахстанской фондовой биржи, на 1 июля 2017 года являются Бахытбек Байсеитов (36,26%), «Цеснабанк» (27,96%) и АО «Финансовый холдинг Цесна» (13,42%), ТОО «Прайм Агро Трейд» (5,12%).

По данным Нацбанка Казахстана, «Банк ЦентрКредит» по итогам I квартала 2017 года занял 7-е место среди 33 казахстанских банков по размеру активов.

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