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Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки

Вчера, 10:11
Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки


За последние годы системы искусственного интеллекта на базе нейронных сетей нашили применение в здравоохранении, секвенировании генома человека и других живых существ, в распознавании и обработке фото- и видеоизображений и во множестве других областей. Но реализация подобных масштабных проектов раньше была по силам только крупным компаниям, таким, как Google, которые могли позволить себе закупку и эксплуатацию мощных вычислительных систем и специализированного оборудования. А в ближайшем будущем работу с нейронными сетями и искусственным интеллектом смогут позволить себе даже небольшие организации и любители-одиночки. И это станет возможным благодаря компании Movidius, дочерней компании Intel, которая выпускает на рынок продукт под названием Neural Compute Stick. Данное устройство имеет размеры, сопоставимые с размером USB-накопителя, а в его недрах скрыта достаточно мощная нейронная сеть и набор алгоритмов глубинного машинного самообучения.

Представители компании Intel утверждают, что появление устройства Neural Compute Stick сделает технологии нейронных сетей и искусственного интеллекта более "демократичными" и доступными. "Мозгом" устройства Neural Compute Stick является модуль визуальной обработки Myriad 2 visual processing unit (VPU), а само устройство обладает большой вычислительной мощностью и имеет очень малый расход энергии.

Компания Intel упаковала мощную нейронную сеть в размер USB-флешки


"Модуль Myriad 2 VPU внутри устройства Neural Compute Stick обеспечивает его чрезвычайно высокую эффективность. Производительность этого устройства эквивалентна 100 ГФлопс при расходе энергии всего в 1 Ватт" - рассказывает Реми Ель-Оуэззэйн (Remi El-Ouazzane), генеральный директор компании Movidius, - "Это позволит работать с нейронными сетями в режиме реального времени даже устройствам вроде мобильных телефонов и планшетных компьютеров. А это, в свою очередь, сделает технологии искусственного интеллекта более массовыми, мобильными и не зависящими от облачных сервисов".

Устройство Neural Compute Stick может быть запрограммировано на создание в его недрах типовых или уникальных нейронных сетей. Оно может быть также использовано в качестве своего рода ускорителя, увеличивающего интеллектуальную мощь процессора существующего компьютера или телефона. В настоящее время компания Movidius предлагает устройство Neural Compute Stick по цене в 79 американских долларов, а с его возможностями можно ознакомиться более подробно, просмотрев приведенный чуть ниже рекламный видеоролик.

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