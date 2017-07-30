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Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности

Сегодня, 00:40
Qazkom прокомментировал решение о привлечении его к адмответственности


В Qazkomне согласны с решением суда и рассматривают возможность его обжалования, сообщила агентству «Интерфакс-Казахстан» директор департамента общественных связей банка Лариса Коковинец.

По ее словам, в ходе текущей проверки деятельности ККБ в первой половине 2017 года по соблюдению порядка уведомления органа по финансовому мониторингу, установленного законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «Национальный банк счёл, что порядок уведомления об операциях, проведенных одним из клиентов банка в марте — ноябре 2016 года, нарушен».

«Банк не согласен с данным решением суда и рассматривает возможность его обжалования в установленном порядке. Банк считает, что выполняет все обязанности, возлагаемые законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и законом о валютном регулировании в полном объеме», — отметила она.

Специализированный межрайонный административный суд Алматы наложил административное взыскание на АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) за нарушение им законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила ранее пресс-служба банка.

«Акционерное общество „Казкоммерцбанк“ сообщает, что Специализированным межрайонным административным судом Алматы Банк привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 214 КоАП», — говорилось в сообщении пресс-службы банка, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Статья 214 Кодекса об административных правонарушениях рассматривает нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Часть 2 статьи 214 влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 250 месячных расчетных показателей (МРП), на субъектов крупного предпринимательства — 900 МРП.
1 МРП — 2269 тенге, текущий — 325,58/$1.



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