S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B

Сегодня, 00:33

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в национальной и иностранной валюте на уровне «BB+/B», cообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Агентство сохранило прогноз по долгосрочным рейтингам как «негативный».

"Негативный прогноз, главным образом, отражает риски ослабления позиций Азербайджана на внешних рынках по сравнению с базовым сценарием агентства", — говорится в тексте.

S&P может снизить рейтинги Азербайджана в случае, если давление на платежный баланс страны не ослабнет, что приведет, например, к сокращению резервов Центрального банка или Государственного нефтяного фонда (ГНФАР). Также агентство может ухудшить рейтинг, если правительство Азербайджана снизит гибкость своей бюджетной политики.

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S&P может пересмотреть прогноз на «стабильный», если давление на платежный баланс уменьшится на фоне улучшения перспектив роста экономики страны и ситуации в банковской системе.

«Наши рейтинги по Азербайджану главным образом поддерживаются сильной фискальной позицией страны, резервами, накопленными в ГНФАР. Рейтинги сдерживаются слабой институциональной эффективностью, узкой и концентрированной экономической базой и ограниченной гибкостью монетарной политики», — сообщает агентство.