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Европейский детектор возобновляет свою работу и присоединяется к поискам новых пакетов гравитационных волн

Вчера, 10:09
Европейский детектор возобновляет свою работу и присоединяется к поискам новых пакетов гравитационных волн


После процесса модернизации, на которую было потрачено 24 миллиона евро, европейский гравитационный детектор Virgo был связан в единую сеть с его двумя американскими "коллегами", детекторами гравитационной обсерватории Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO). Отметим, что данное мероприятие было изначально запланировано на март прошлого года, но проблемы с хрупкими элементами поддержки зеркал датчика Virgo, изготовленными из стеклянного волокна, послужили причиной переноса срока запуска европейского детектора. Теперь же, появление третьего гравитационного датчика позволит ученым более точно определить местоположение источника гравитационных волн, производить более точные измерения их основных параметров.

Напомним нашим читателям, что источниками гравитационных волн, искажений пространственно-временного континуума, являются самые высокоэнергетические события во Вселенной, такие, как столкновения черных дыр, нейтронных звезд и взрывы массивных сверхновых. Гравитационные датчики регистрируют эти искажения, распространяющиеся в пространстве в виде волн, и за счет этих искажений лазерный луч детектора откланяется на очень малую величину, порядка одной стотысячной доли микрона, что сопоставимо с размером единственного атома.

В 2015 году, после десятилетий поисков, ученым эксперимента LIGO наконец удалось зарегистрировать первый "пакет" гравитационных волн, источником которых было столкновение двух черных дыр, произошедшее около 1.3 миллионов лет назад далеко в глубинах Вселенной. Регистрация гравитационных волн стала возможной благодаря модернизации датчиков LIGO, которая длилась около 5 лет и на которую было затрачено 205 миллионов долларов. Второй пакет гравитационных волн от столкновения черных дыр был зарегистрирован обсерваторией LIGO в 2015 году, но всего с двумя имеющимися детекторами ученым не удавалось определить даже ориентировочного положения источника волн для того, чтобы направить в эту область неба оптические и радиотелескопы для получения дополнительной научной информации.

Модернизированный датчик Virgo должен был присоединиться к наблюдениям еще на втором этапе, который начался в октябре 2016 года. Однако, возникшие технические проблемы, о которых было упомянуто вначале, заставили ученых сместить график проведения наблюдений. Помимо этого, из-за потери чувствительности детектора Virgo он теперь не может обнаруживать гравитационные волны самостоятельно, в дальнейшем данные с этого детектора будут использоваться для подтверждения данных, собираемых более чувствительными детекторами LIGO.

И в заключение следует заметить, что текущий этап "охоты" за гравитационными волнами закончится 25 августа этого года. После него обе гравитационные обсерватории, американская и европейская, пройдут сквозь череду очередных модернизаций, в ходе которых, хочется надеяться, чувствительность детектора Virgo будет восстановлена до расчетного значения. И следующий этап охоты, согласно имеющимся планам, начнется во второй половине 2018 года.
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