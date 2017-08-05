Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях

Сегодня, 00:28

Администрация социальной сети Facebook намерена сопровождать сомнительные, с ее точки зрения, публикации блоком ссылок на проверенные статьи Related Articles. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании, пишут «Ведомости».

В частности, когда пользователь будет пытаться пройти по ссылке на материалы, содержащие, по мнению сотрудников Facebook, ложную информацию, ему будут предлагать гарантированно достоверные публикации на эту же тему. В компании считают, что такой подход позволит предоставить «контекст и больше информации». Кроме того, снизится вероятность реакций и перепостов ложных сообщений.

Facebook намерен прибегать к услугам третьей стороны, которая будет проверять, соответствует ли информация, изложенная в материале, действительности. Кому именно будет отведена эта роль, в заявлении не уточняется. По сведениям Techcrunch, к проверке привлекут Associated Press, а также ресурсы PolitiFact и Snopes.

Уже в ближайшие сутки новый подход к подаче новостей будет опробован в США, Нидерландах, Франции и Германии. По оценкам портала, описанная стратегия позволит Facebook одновременно и оградить себя от обвинений в цензуре материалов, и ограничить распространение ложной, с ее точки зрения, информации.