KazakhExport поддержал Hyundai Trans Auto

Сегодня, 00:38

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» поддержало сделку между отечественным автосборочным заводом и официальным дистрибьютором коммерческой техники Hyundai в России. Об этом сообщила пресс-служба нацкомпании.

«В настоящее время автосборочное предприятие Hyundai Trans Auto в составе компании Астана Моторс реализует проект по экспорту коммерческой техники, произведенной в Казахстане, в Россию. Всего по проекту в 2017 году компания планирует реализовать 500 единиц коммерческой техники», — говорится в тексте.

Казахстанский экспортер получил льготный кредит на предэкспортное финансирование в Сбербанке за счет средств национальной компании АО «ЭСК «KazakhExport» в рамках одобренной линии на 1,5 млрд тенге сроком на 1 год.

«Мы благодарим KazakhExport за содействие в реализации проекта, в дальнейшем наша компания рассматривает возможность развития сотрудничества в данном направлении», — сказал исполнительный директор КМК «Астана Моторс» Антон Афонин.

«Предэкспортное финансирование дает возможность казахстанским экспортерам поставлять продукцию на выгодных условиях, — подчеркнул заместитель председателя правления ДБ АО „Сбербанк“ по корпоративному бизнесу Ельдар Тенизбаев. — Мы уверены, что грузовые автомобили, произведенные компанией Астана Моторс, займут достойное место на авторынке России. Мы с готовностью будем поддерживать и другие экспортные инициативы казахстанского бизнеса».

По словам председателя правления АО «ЭСК «KazakhExport» Руслана Искакова, предэкспортное финансирование дает возможность получать льготное финансирование в течение всего цикла производства экспортного товара и исключить убытки казахстанского экспортера в случае неисполнения финансовых обязательств зарубежным партнером с помощью страхования.

«В октябре 2016 года и в марте 2017 года в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 20152019 годы капитал KazakhExport был увеличен на общую сумму 27,9 млрд тенге. Капитализация позволила нам расширить продуктовую линейку и предложить отечественным экспортерам дополнительные инструменты поддержки, в частности предэкспортное финансирование», — резюмировал Искаков.

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» — дочерняя компания АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Миссия KazakhExport заключается в поддержке роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формировании практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.



КМК «Астана Моторс» — первая компания в Казахстане, работающая в сфере продаж и сервисного обслуживания автомобилей c 1992 года. На сегодняшний компания представляет на рынке РК 11 автомобильных брендов: официальный дистрибьютор легковой и коммерческой техники Hyundai в Казахстане, официальный дистрибьютор Subaru в Казахстане, эксклюзивный импортер BMW, MINI и Rolls-Royce в Казахстане, официальный дилер Toyota в Алматы и Астане, официальный дилер Lexus в Астане, официальный дилер Jaguar, Land Rover, Range Rover в Алматы, а также владелец автосборочного предприятия по сборке коммерческой техники Hyundai и МАЗ в Алматы.



ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы.





