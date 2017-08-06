"Рой" беспилотников CICADA будет использоваться для исследований ураганов

6-08-2017, 09:37В свое время мы рассказывали нашим читателям о крошечных беспилотных летательных аппаратах Close-in Covert Autonomous Disposable Aircraft (CICADA), "рой" которых может быть сброшен с самолета, большого беспилотника или воздушного шара. Каждый беспилотник CICADA по сути является "печатной платой с крыльями", на которой установлены датчики, система управления полетом и навигации на базе системы GPS. Планируя с большой высоты, эти беспилотники могут собрать массу метеорологической, разведывательной и другой информации, покрыв, при этом, достаточно большую площадь.В отличие от шумного насекомого-тезки, беспилотники CICADA абсолютно тихие, ведь у них нет никакого двигателя. Согласно информации от разработчиков из Военно-морской Научно-исследовательской лаборатории (Naval Research Laboratory, NRL), беспилотники CICADA практически невозможно засечь в воздухе при помощи даже самых чувствительных радаров.Коэффициент планирования беспилотника составляет 3.5 к 1, это означает, что за 1 метр спуска аппарат продвинется по горизонтали на 3.5 метра. Общий вест беспилотника CICADA составляет 35 грамм, и в этот вес входи вес антенн, печатной платы, источника энергии и других компонентов летательного аппарата.Навигационная система беспилотника обеспечивает точность его посадки в заданную точку поверхности на уровне 5 метров. После приземления беспилотник передает все собранные данные на центральную базу, используя для этого остатки накопленной энергии.Последний вариант беспилотника CICADA, MK5, имеет складывающуюся конструкцию, что позволяет упаковать их большое количество в ограниченном объеме пространства "пусковой трубы". Стоимость изготовления одного беспилотника CICADA оценивается в 250 американских долларов. И сейчас специалисты NRL занимаются разработкой и испытаниями системы доставки, в которой в один контейнер упаковывается 32 беспилотника, которые будут сброшены с самолета одновременно. Испытания этой системы были проведены 25 июля 2017 года, "рой" беспилотников был сброшен с высоты 2.5 километров и все они успешно достигли земли, справившись с выполнением поставленной задачи.И в заключение следует отметить, что изначально беспилотники CICADA разрабатывались с прицелом на их применение в военной области. Но в последнее время был разработан и "гражданский" вариант беспилотника, оборудованный метеорологическими датчиками. Такие беспилотники могут собрать массу информации о структуре и процессах, происходящих внутри мощных ураганов и торнадо, а их использование позволит избежать ненужного риска, которому подвергаются люди, собирающие такие данные практически вручную.