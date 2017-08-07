Марсоход Curiosity - пять лет на Марсе и до сих пор в "добром здравии"

Вчера, 08:585 августа 2017 года "стукнуло" ровно пять лет с того момента, как небезызвестный марсоход Curiosity совершил посадку и начал свое путешествие по поверхности Марса. Напомним, что в рамках миссии Mars Science Laboratory (MSL), стоимость реализации которой составила 2.5 миллиарда долларов, в 2012 году на Марс был отправлен саамы современный и сложный в техническом плане марсоход Curiosity. И за время свое миссии марсоход сделал более 200 тысяч снимков, просверлил более дюжины марсианских скал, произвел массу анализов и до сих пор находится почти в "добром здравии".Изначально срок миссии Curiosity был рассчитан на два земных или один марсианский год (98 недель). Конструкция марсохода оказалась достаточно надежной и, несмотря на некоторые проблемы, короткое замыкание и сбои программного обеспечения, к примеру, марсоходу удалось собрать массу интереснейшей научной информации, позволившей ученым сделать массу новых открытий, касающихся прошлого Красной Планеты и признаков существования там жизни.Пятилетние перемещения по поверхности Марса не прошли бесследно для марсохода. Покрытие колес марсохода за все время изрядно износилось, а сами колеса были пробиты в нескольких местах острыми выступами марсианских скал. В связи с этим руководство миссии делает все возможное для того, чтобы марсоход передвигался только по самым безопасным маршрутам. В настоящее время счетчик пути марсохода насчитал 17 километров пройденного расстояния, и, благодаря предпринимаемым мерам, марсоход, скорее всего, успешно пройдет оставшиеся до конечной точки маршрута 4.8 километра.Как уже упоминалось выше, за все время нахождения на Марсе марсоход Curiosity сделал массу интереснейших снимков. Просмотреть всю галерею этих снимков можно на официальном сайте миссии MSL, хотя на это может уйти достаточно большое количество времени. А здесь мы приводим несколько из самых красивых и самых информативных с научной точки зрения снимков, сделанных марсоходом как совсем недавно, так и в начале его миссии.