Tesla снизила цены на кроссовер Model X

Сегодня, 00:24

Американский производитель электрокаров Tesla Илона Макса снизила цены на кроссовер Tesla Model X на 3,5 тыс. долларов. Об этом передает агентство «Прайм».

Если раньше стоимость Tesla Model X составляла 82,5 тыс., то теперь его можно купить за 79,5 тыс. долларов.

Илон Маск подчеркнул, что это решение основывается на увеличении маржинальности компании. Самая дорогая версия Tesla Model X обойдется покупателю в 145 тыс. долларов.

Как сообщалось ранее, уже поступило свыше 500 тыс. предзаказов на Model 3. Стоимость базовой версии Model 3, зарядка аккумулятора которой рассчитана на 345 километров пути, составит 35 тыс. долларов. Это в 24 раза дешевле первых двух моделей Tesla — Model S и кроссовера Model X. При этом за доплату в 9 тысяч долларов можно получить более мощную батарею, которой хватит на 499 километров.