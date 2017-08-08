Новости / KnowHow

В Китае готовится запуск самой большой в мире квантовой коммуникационной сети

8-08-2017, 09:06
В Китае готовится запуск самой большой в мире квантовой коммуникационной сети


Поскольку хакеры постоянно изобретают новые и более изощренные методы нападения на компьютеры и коммуникационные сети, китайское правительство приняло решение о начале реализации проекта под названием Jinan Project. В рамках этого проекта будет создана первая в мире "невзламываемая" квантовая сеть, центр которой будет находиться в городе Цзинань и которая, к концу августа этого года, свяжет множество абонентов, находящихся в Пекине и Шанхае.

"Мы планируем использовать квантовую сеть для национальной обороны, финансовой области и других областей, оперирующих секретной или критической информацией. А в дальнейшем квантовая сеть охватит весь Китай и, возможно, некоторые участки остального мира" - рассказывает Жоу Фей (Zhou Fei), заместитель директора Института квантовых технологий в Цзинане.

Запустив новую сеть, Китай станет первой страной в мире, которая будет использовать квантовые технологии в коммерческих целях и которая оторвется далеко вперед от своих главных конкурентов, США и ЕС. В новой сети будет использоваться технология QKD (quantum key distribution), которая позволит оповестить всех абонентов и принять соответствующие меры в случае несанкционированного вмешательства. Внедрение технологии QKD сделает невозможным или почти невозможным перехват любой информации из китайской сети разведками или спецслужбами любых других стран.

Предполагается, что сначала пользоваться возможностями новой квантовой сети будут около 200 абонентов, имеющих отношение к обороне Китая, к правительству, финансовым учреждениям, энергетической отрасли и т.п. И все эти абоненты могут быть уверены в том, что их сообщения или другую информацию получат только люди, которым она предназначается. Помимо этого, новая китайская сеть станет самой длинной в мире квантовой коммуникационной системой, суммарная длина всех ее сегментов превысит 2 тысяч километров.

И в заключение следует отметить, что в последние годы в мире ведется так называемая гонка квантовых технологий. В 2016 году Европейский Союз инвестировал 550 миллионов евро в проект под названием 2016 Quantum Manifesto. И, глядя на последние события, можно сказать, что Китай уже стал лидером этой гонки, а начало этому было положено в июле этого года, когда при помощи лазерных квантовых технологий и промежуточного искусственного спутника было передано первое сообщение.
  • Просмотров: 49
Похожие материалы
  • Китай устанавливает рекорд по дальности передачи информации при помощи квантовых технологий Китай устанавливает рекорд по дальности передачи информации при помощи квантовых технологий
  • В Китае введена в эксплуатацию самая длинная в мире сверхзащищенная квантовая коммуникационная линия В Китае введена в эксплуатацию самая длинная в мире сверхзащищенная квантовая коммуникационная линия
  • Установлены новые рекорды дальности квантовой телепортации по оптическому волокну Установлены новые рекорды дальности квантовой телепортации по оптическому волокну
  • Китай осуществил успешный запуск спутника, оснащенного первой в мире космической квантовой коммуникационной системой Китай осуществил успешный запуск спутника, оснащенного первой в мире космической квантовой коммуникационной системой
  • В Нидерландах закончено развертывание первой в мире общенациональный сети для Интернета Вещей В Нидерландах закончено развертывание первой в мире общенациональный сети для Интернета Вещей
    • Отзывы читателей
    Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMaster Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMaster KnowHow Вчера, 09:36
    Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности KnowHow Вчера, 09:35
    CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации Государство Вчера, 00:27
    Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве Государство Вчера, 00:24
    Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане Государство Вчера, 00:23
    Аким Алматы просит деньги из бюджета на обучение SMM-специалистов Аким Алматы просит деньги из бюджета на обучение SMM-специалистов Государство Вчера, 00:13
    Британия не будет платить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit Британия не будет платить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit Государство Вчера, 00:12
    Итальянские энтузиасты установили новый рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей автомобиля Tesla Итальянские энтузиасты установили новый рекорд дальности поездки на одном заряде аккумуляторных батарей автомобиля Tesla KnowHow 8-08-2017, 09:07
    В Китае готовится запуск самой большой в мире квантовой коммуникационной сети В Китае готовится запуск самой большой в мире квантовой коммуникационной сети KnowHow 8-08-2017, 09:06
    OMTD - первый подводный аппарат, полностью изготовленный при помощи технологии трехмерной печати OMTD - первый подводный аппарат, полностью изготовленный при помощи технологии трехмерной печати KnowHow 8-08-2017, 09:06
    Марсоход Curiosity - пять лет на Марсе и до сих пор в Марсоход Curiosity - пять лет на Марсе и до сих пор в "добром здравии" KnowHow 7-08-2017, 08:58
    Компания Sono Motors представляет SION, первый серийный электромобиль на солнечной энергии Компания Sono Motors представляет SION, первый серийный электромобиль на солнечной энергии KnowHow 7-08-2017, 08:58
    Команда MegaBots представляет Команда MegaBots представляет "Eagle Prime", готового к поединку боевого робота KnowHow 7-08-2017, 08:57
    В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков Государство 7-08-2017, 00:38
    Tesla снизила цены на кроссовер Model X Tesla снизила цены на кроссовер Model X Государство 7-08-2017, 00:24
    Бакытжан Сагинтаев выехал на курорты Акмолинской области Бакытжан Сагинтаев выехал на курорты Акмолинской области Государство 7-08-2017, 00:18
    В Венесуэле произошла попытка военного мятежа В Венесуэле произошла попытка военного мятежа Государство 7-08-2017, 00:14
    Билл Гейтс профинансирует производителя «искусственного мяса» Билл Гейтс профинансирует производителя «искусственного мяса» Государство 7-08-2017, 00:12
    Компания Virgin Galactic успешно провела ключевой тестовый запуск космического корабля VSS Unity Компания Virgin Galactic успешно провела ключевой тестовый запуск космического корабля VSS Unity KnowHow 6-08-2017, 09:38
    "Рой" беспилотников CICADA будет использоваться для исследований ураганов KnowHow 6-08-2017, 09:37