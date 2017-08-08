В Китае готовится запуск самой большой в мире квантовой коммуникационной сети

8-08-2017, 09:06Поскольку хакеры постоянно изобретают новые и более изощренные методы нападения на компьютеры и коммуникационные сети, китайское правительство приняло решение о начале реализации проекта под названием Jinan Project. В рамках этого проекта будет создана первая в мире "невзламываемая" квантовая сеть, центр которой будет находиться в городе Цзинань и которая, к концу августа этого года, свяжет множество абонентов, находящихся в Пекине и Шанхае."Мы планируем использовать квантовую сеть для национальной обороны, финансовой области и других областей, оперирующих секретной или критической информацией. А в дальнейшем квантовая сеть охватит весь Китай и, возможно, некоторые участки остального мира" - рассказывает Жоу Фей (Zhou Fei), заместитель директора Института квантовых технологий в Цзинане.Запустив новую сеть, Китай станет первой страной в мире, которая будет использовать квантовые технологии в коммерческих целях и которая оторвется далеко вперед от своих главных конкурентов, США и ЕС. В новой сети будет использоваться технология QKD (quantum key distribution), которая позволит оповестить всех абонентов и принять соответствующие меры в случае несанкционированного вмешательства. Внедрение технологии QKD сделает невозможным или почти невозможным перехват любой информации из китайской сети разведками или спецслужбами любых других стран.Предполагается, что сначала пользоваться возможностями новой квантовой сети будут около 200 абонентов, имеющих отношение к обороне Китая, к правительству, финансовым учреждениям, энергетической отрасли и т.п. И все эти абоненты могут быть уверены в том, что их сообщения или другую информацию получат только люди, которым она предназначается. Помимо этого, новая китайская сеть станет самой длинной в мире квантовой коммуникационной системой, суммарная длина всех ее сегментов превысит 2 тысяч километров.И в заключение следует отметить, что в последние годы в мире ведется так называемая гонка квантовых технологий. В 2016 году Европейский Союз инвестировал 550 миллионов евро в проект под названием 2016 Quantum Manifesto. И, глядя на последние события, можно сказать, что Китай уже стал лидером этой гонки, а начало этому было положено в июле этого года, когда при помощи лазерных квантовых технологий и промежуточного искусственного спутника было передано первое сообщение.