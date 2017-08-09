Новости / Государство

Аким Алматы просит деньги из бюджета на обучение SMM-специалистов

Сегодня, 00:13
Аким Алматы просит деньги из бюджета на обучение SMM-специалистов


Аким Алматы Бауыржан Байбек просит расширить перечень специальностей, которым можно обучиться бесплатно на краткосрочных курсах в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также хотел отметить, что краткосрочное профессиональное обучение предусматривает подготовку только по рабочей специальности, что сужает перечень профессии. Вместе с тем, учитывая, что более 80% экономики Алматы составляет сфера услуг, просим вас рассмотреть возможность расширения круга участников программы и перечень востребованных специальностей. Мы тесно работаем с бизнесом Алматы, и к нам поступают запросы на ряд не учтенных программой нерабочих специальностей. К примеру, таких как менеджер международной системы качества, специалист по маркетингу в социальных сетях, социальный работник и так далее», — рассказал Бауыржан Байбек сегодня на заседании Правительства.

По его словам, в рамках этой программы на текущий год предусмотрено около 5 млрд тенге. По программе краткосрочного профессионального обучения план по городу Алматы в мае был увеличен Министерством труда и социальной защиты РК в 14 раз — с 500 в начале года до 6975 человек.

«1,2 млрд тенге выделено 30 июня. Нами был проведен тщательный отбор и утверждены перечни из 20 организаций образования 102 профессий. Учебные программы согласованы с палатой предпринимателей Алматы. Как уже было доложено, на 1 августа обучаются 699 человек. С начала августа на обучение дополнительно направлено 500 человек. Таким образом, на текущий момент обучаются 17%», — проинформировал аким.

По данным акимата, на 1 августа трудоустроено 11 160 человек, или 64,4% от плана, из них 79% (8865 человек) — на постоянные рабочие места.

  • Просмотров: 102
Похожие материалы
  • Аким Алматы посетил центр «Асыл Мирас» Аким Алматы посетил центр «Асыл Мирас»
  • Бауыржан Байбек рассказал о реорганизации акимата Алматы Бауыржан Байбек рассказал о реорганизации акимата Алматы
  • Около 133 тысяч человек стали участниками Дорожной карты занятости Около 133 тысяч человек стали участниками Дорожной карты занятости
  • В Мангистауской области с начала года трудоустроено около 8 тысяч человек В Мангистауской области с начала года трудоустроено около 8 тысяч человек
  • На Дорожную карту занятости 2020 выделено 1,2 млрд тенге На Дорожную карту занятости 2020 выделено 1,2 млрд тенге
    • Отзывы читателей
    CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации Государство Сегодня, 00:27
    Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве Государство Сегодня, 00:24
    Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане Государство Сегодня, 00:23
    Аким Алматы просит деньги из бюджета на обучение SMM-специалистов Аким Алматы просит деньги из бюджета на обучение SMM-специалистов Государство Сегодня, 00:13
    Британия не будет платить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit Британия не будет платить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit Государство Сегодня, 00:12
    Марсоход Curiosity - пять лет на Марсе и до сих пор в Марсоход Curiosity - пять лет на Марсе и до сих пор в "добром здравии" KnowHow 7-08-2017, 08:58
    Компания Sono Motors представляет SION, первый серийный электромобиль на солнечной энергии Компания Sono Motors представляет SION, первый серийный электромобиль на солнечной энергии KnowHow 7-08-2017, 08:58
    Команда MegaBots представляет Команда MegaBots представляет "Eagle Prime", готового к поединку боевого робота KnowHow 7-08-2017, 08:57
    В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков Государство 7-08-2017, 00:38
    Tesla снизила цены на кроссовер Model X Tesla снизила цены на кроссовер Model X Государство 7-08-2017, 00:24
    Бакытжан Сагинтаев выехал на курорты Акмолинской области Бакытжан Сагинтаев выехал на курорты Акмолинской области Государство 7-08-2017, 00:18
    В Венесуэле произошла попытка военного мятежа В Венесуэле произошла попытка военного мятежа Государство 7-08-2017, 00:14
    Билл Гейтс профинансирует производителя «искусственного мяса» Билл Гейтс профинансирует производителя «искусственного мяса» Государство 7-08-2017, 00:12
    Компания Virgin Galactic успешно провела ключевой тестовый запуск космического корабля VSS Unity Компания Virgin Galactic успешно провела ключевой тестовый запуск космического корабля VSS Unity KnowHow 6-08-2017, 09:38
    "Рой" беспилотников CICADA будет использоваться для исследований ураганов KnowHow 6-08-2017, 09:37
    Европейский детектор возобновляет свою работу и присоединяется к поискам новых пакетов гравитационных волн Европейский детектор возобновляет свою работу и присоединяется к поискам новых пакетов гравитационных волн KnowHow 5-08-2017, 10:09
    Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты KnowHow 5-08-2017, 10:08
    KazakhExport поддержал Hyundai Trans Auto KazakhExport поддержал Hyundai Trans Auto Государство 5-08-2017, 00:38
    LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей Государство 5-08-2017, 00:33
    Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях Государство 5-08-2017, 00:28