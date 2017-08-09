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Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане

Сегодня, 00:23
Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане


Высокотехнологичные компании — один из основных драйверов Модернизации 3.0 по созданию новой экономики Казахстана. Однако пока решать столь амбициозные задачи у отечественного IT-сектора нет возможности — малым технологичным предприятиям (основа глобального рынка высоких технологий) остаются недоступными инструменты для финансирования своего качественного развития.

Недостаточное внимание к бурно растущей отрасли со стороны местных финансовых агентов лежит вне глобального тренда — инвесторы будут увеличивать вложения в развитие новых технологий, включая производство девайсов, программного обеспечения и сервисных услуг.

Согласно прогнозу Gartner, в 2017 году объем затрат на IT в мире увеличится на 2,4% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году объем вырастет еще на 3,5%. В прогнозе отмечается, что digital-сектор порождает новые категории, например, конвергенцию программного обеспечения с услугами и интеллектуальной собственностью. Эта конвергенция создает новые площадки, которые также в свою очередь станут новыми драйверами роста расходов на IT.

Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане

Спрос есть и на казахстанском рынке, число жизнеспособных участников рынка резко расширяется — за последние 2 года количество активных IT-компаний малых форм выросло на 35%. Для сравнения, за период с 2012 по 2014 год число малых предприятий информации и связи увеличилось всего на 4,9%.

В настоящий момент около 66,5% всех зарегистрированных малых телеком-предприятий в РК являются активными. Это высокий показатель, если сравнивать с ситуацией 5 лет назад, когда жизнеспособными было признано всего 32,2% всех предприятий отрасли.

Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане

Отношения местных финансовых институтов к поддержке малых технологичных компаний отражает динамика объемов кредитов, предоставленных таким предприятиям.

В настоящий момент общий объем портфеля займов банков малым предприятиям информации и связи составляет 10,9 миллиарда тенге. Это всего 0,3% всего объема кредитов БВУ, предоставленных малому предпринимательству в Казахстане.

При этом сумма кредитов отрасли сокращается на протяжении последних 3 лет, за этот период объем портфеля уменьшился в 2 раза.

За последний год сумма кредитов сократилась на 24%.

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