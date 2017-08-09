CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации

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Биткоины — это инновационная сеть платежей и новый вид денег, то есть это некое программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое характеризуется мгновенными P2P транзакциями, стойкой криптографией и крайне низкими комиссиями. Отличное определение, только немного отягощенное техническими деталями. А что такое биткоин простыми словами?

Это децентрализованная цифровая валюта, функционирующая без какого-либо контролирующего органа или Центрального банка, а эмиссия происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, которые используют программу для вычисления математических алгоритмов, что и позволяет генерировать биткоины. Чем больше биткоинов сгенерировано, тем сложнее и медленнее осуществляется выпуск последующих «монет», так как количество биткоинов строго ограничено — 21 млн единиц.

Примечательно то, что открытый исходный код биткоина известен всем пользователям, находящимся в данной сети, следовательно, любое изменение малейшей части кода биткоина записывается в общем списке транзакций, который хранится всеми участниками сети, но при этом торговые операции полностью анонимны. Вся сущность биткоина завязана на тех же механизмах шифрования, что используются в банковских сетях, то есть взломать такую систему шифрования сегодня не представляется возможным, что делает биткоин не только привлекательным в силу своей инновационности, но и надежности.

Ценность и текущий курс криптовалюты обеспечиваются спросом на неё для проведения платежей и инвестирования. С этой точки зрения они мало отличны от доллара или евро, курс которых по отношению к национальной валюте (например, тенге) складывается главным образом из баланса спроса и предложения. Вследствие этого, криптовалюта приобрела широкую популярность в онлайн-торговле. Благодаря инновационному характеру и ажиотажу, созданному вокруг криптовалют, цифровые валюты, особенно биткоин, переживают резкие колебания курса, что позволяет осуществлять торговлю с помощью контрактов на разницу (CFD).

В настоящее время торговля контрактами на разницу цен на биткоин уверенно и смело завоевывает популярность и оправдывает доверие продвинутых и начинающих инвесторов. CFD на биткоин позволяют торговать на изменении цены криптовалюты без фактического обладания ею, то есть вы получаете возможность зарабатывать на динамике цен без необходимости знать, как приобрести и где хранить биткоины, что делает инвестирование в криптовалюты простым и удобным. Получается, что криптовалюта, это не только средство платежа, но и инструмент для торговли, никак не хуже чем её «реальные» собратья.

Трейдинг с FIBO Group позволяет зарабатывать на криптовалютах уже сейчас, причём неважно, в каком направлении движется их курс: растёт или снижается. Торговля CFD на биткоин и другие шесть криптовалют избавляет вас от необходимости открывать цифровой кошелек для хранения криптовалют и заботиться о его сохранности, так как ваша торговля осуществляется в привычном и удобном терминале MT4. Ввод и вывод средств производится через ваш торговый счёт, что гарантирует вам надёжность проведения операций под защитой регулируемого брокера. Более того, для торговли доступно кредитное плечо 1:3 и открытие счёта не только в долларах или евро, но и в золоте, что позволяет трейдеру торговать криптовалютами, фиксируя результаты в золоте, тем самым открывая новые перспективы в сплаве вечных и цифровых ценностей.

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