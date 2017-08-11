Биткоины — это зло?

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Агентство «Медиа-Систем» по заказу центра деловой информации Кapital.kz провело медиа-исследование по теме «Криптовалюты в информационном поле Казахстана» за период с 5 июля по 4 августа 2017 года. Авторы исследования ставили перед собой цель выявить степень интереса масс-медиа и пользователей социальных сетей к современным цифровым валютам.

Была определена тональность информации, основные вопросы и значимые сообщения, а также отношение аудитории к теме. Ведущими критериями оценки в проведённом статистическом анализе, как обычно, стали количественные и качественные характеристики обсуждения данной темы. Помимо количественных замеров, анализу подвергались и качественные составляющие, такие как тематическая направленность публикаций, информационные поводы. Проводился и сентимент-анализ материалов, что позволило определить степень лояльности аудитории и её заинтересованности относительно тематики криптовалют в Казахстане.

За исследуемый период было опубликовано всего 9037 материалов, относящихся к тематике функционирования криптовалют в Казахстане. Исследование зафиксировало стабильно высокий интерес аудитории ко всем вопросам, связанным с криптовалютами: их особенности, рыночные тенденции, регулирование, угрозы и риски и многое другое.

Судя по полученным данным, наблюдается стабильно высокий интерес к данной тематике: средний ежедневный информационный фон составляет порядка 300400 упоминаний. Всплеск числа упоминаний о криптовалютах пришёлся на 1 августа, достигнув 541 сообщения. Рост интереса объясним: одним из ведущих информационных поводов в этот период стало разделение самой популярной криптовалюты — биткоина (Bitcoin) на две криптовалюты (новая валюта получила название Bitcoin Cash). Позднее к данной теме добавились новости о резком снижении стоимости биткоина на фоне его разделения на две криптовалюты.

За исследуемый период в СМИ зафиксировано 339 упоминаний, при этом основная доля материалов приходилась на соцсети — там отмечено 8698 упоминаний по теме.

Согласно полученному рейтингу упоминаемости, самой популярной криптовалютой в Казахстане является биткоин, о котором набралось 4957 упоминаний. За ним с весьма большим отрывом следует эфириум — эта криптовалюта набрала 923 упоминания. На третьем месте Dash (195 упоминаний), на четвёртом — LItecoin (122), на пятом — Ripple (92). Все остальные криптовалюты набрали незначительное количество упоминаний.

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Самым интересным аспектом исследования стала тематика обсуждения криптовалют. Наибольшее количество упоминаний в распределении по тематике набрала тема курса криптовалют (1543 упоминания), далее следует тема заработка на криптовалютах (1241 упоминание). Ниже, по убывающей, следуют темы: майнинг — 843 упоминания, инвестиции в криптовалюту — 786, обучение — 499, регулирование рынка криптовалют — 75, криптовалюта как платежное средство — 60, биржи криптовалют — 59 и спекуляции с криптовалютой — 41.

Показательно огромное количество людей, которые интересуются данной тематикой в Казахстане: почти 6 миллионов пользователей. Совокупная аудитория, обсуждающая тематику криптовалют, составила 5 миллионов 906 тысяч 148 человек.

По тональности материалы о криптовалютах распределились следующим образом. Основная масса информационного контента носила нейтральную тональность (97%). Доля материалов с позитивной тональностью составила 2%, материалы с негативной тональностью — 1%. Исходя из этих показателей можно предположить, что в казахстанском интернет-пространстве пока ещё не сформировалось определённое выраженное отношение к цифровым валютам. Тема для жителей страны является пока незнакомой, и главное, что интересует людей, — суть и перспективы нового для нашего рынка явления.

Анализ негативных сообщений пользователей социальных сетей показал, что не все казахстанцы принимают криптовалюту. Среди причин можно выделить непонимание и недоверие: некоторые считают, что криптовалюта — это обман, «мыльный пузырь», рискованный бизнес, отмывание денег. У многих людей с криптовалютами ассоциируются воровство из интернет-кошельков, «лохотроны», интернет-казино и другие отрицательные явления в Сети, так или иначе связанные с мошенничеством.



Говоря об источниках, следует отметить, что социальные сети здесь лидируют.

Наиболее активно тема криптовалют обсуждается на facebook.com (51% упоминаний), далее следуют vk.com — 32%, twitter.com — 10%, instagram.com — 3%.

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Среди авторов традиционно превалируют мужчины, с их более высоким интересом к финансово-экономическим темам. Мужчины в 68% публикаций являются авторами сообщений в социальных медиа на темы обсуждения криптовалют, женщины — в 32%.

Говоря о возрасте, следует отметить, что наиболее активно обсуждают эту тематику авторы в возрасте 2534 лет, они составляют 31,2% от общей аудитории; далее следуют люди в возрасте 3544 года — 20,94%, в возрасте 1824 года — 14,96%, 55 лет и старше — 12,18%, возрасте 4554 года — 11%. Дети и подростки младше 18 лет стали авторами 9,62% публикаций и сообщений по данной теме.

Таким образом, активный процесс внедрения критповалют в Казахстан находит обширное отражение в информационном пространстве. К сожалению, ясности с этими вопросами пока минимум, понимания мало, аудитория в основной своей массе дезориентирована и растеряна. При этом со стороны официальных источников, к сожалению, почти не поступает какой-либо информации. Крайне мало комментариев экспертов и представителей Нацбанка, банков второго уровня, других профессиональных финансовых организаций. В результате тема криптовалют, беспокоящая значительную часть населения, остаётся «вещью в себе», не получая внятного развития и чёткой интерпретации на уровне государственных структур. С учётом такого информационного контекста, к сожалению, можно говорить о фактической неготовности казахстанского общества к внедрению и использованию криптовалют, о недостаточном понимании их целесообразности и, более того, о тотальном недоверии к ним. В то же время, несмотря на это, у казахстанцев продолжает расти интерес к теме криптовалют, что обусловлено их стремительным распространением по всему миру.



