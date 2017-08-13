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Артур Нигметов покинул пост главы СЦК

Сегодня, 00:30
Артур Нигметов покинул пост главы СЦК


Директор Службы центральных коммуникаций (СЦК) Артур Нигметов покидает должность, чтобы пройти обучение за рубежом. Об этом на своей странице в Facebook написал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

«Соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал необходимым поддержать его личный выбор. Пусть и в короткие сроки Артур смог эффективно выстроить работу Службы центральных коммуникаций, наладив взаимодействие со СМИ, упорядочив работу региональных служб, установив тесные рабочие контакты с экспертным сообществом. Хочу выразить Артуру огромную благодарность и пожелать ему успехов в реализации всех намеченных планов», — написал министр.

Нигметов Артур Сагидоллаулы в 2007 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности «история и политология», а в 2010 году получил степень бакалавра юриспруденции Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем.

С сентября по декабрь 2007 года работал преподавателем кафедры социально-политических дисциплин Центрально-Азиатского университета.

В январе-октябре 2008 года был редактором службы новостей, автором и ведущим телепередач уральского телеканала ТДК-42.

С декабря 2008 года по декабрь 2012 года — корреспондент, радиоведущий, руководитель службы PR в Представительстве медиакорпорации RFE/RL Inc. в Казахстане.

В январе-августе 2013 года — главный эксперт ГУ «Назарбаев Центр».

С ноября 2014 по август 2015 года — внештатный советник Института общественной политики НДП «Нур Отан».

С января 2014 по август 2015 года — управляющий партнер Коммуникационной группы Smart Advice.

С января 2015 по июль 2016 года — директор частного фонда «Центр медийных технологий».

С августа 2016 по май 2017 года — советник акима Кызылординской области по общественно-политическим вопросам и информационной политике.

12 мая 2017 года был назначен на должность директора СЦК.

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