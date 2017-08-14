Сверххолодные атомы в космосе будут играть роль высокочувствительных датчиков

14-08-2017, 08:35Специалисты компаний Clyde Space и Teledyne e2v работают над совместным проектом, в рамках которого в космосе появятся "сверхохлажденные атомы", играющие роль сверхвысокочувствительных датчиков, предназначенных для экологического контроля и мониторинга земной поверхности. Помимо этого, при помощи тех же атомов будет составлена самая подробная гравитационная карта, на которой будут отображены даже незначительные изменения земной гравитации, вызванные причинами различного характера.Квантовые измерительные инструменты будут отправлены в космос в рамках миссии Cold Atom Space Payload (CASPA). Реализация этой миссии стала возможной благодаря самым последним достижениям в области технологий, позволяющих охладить атомы вещества при помощи лазерного света до температуры, близкой к абсолютному нулю. Все квантовые датчики, включая и лазеры охлаждения, поместятся внутрь наноспутника размера 6U CubeSats. В системе также будет использована еще одна квантовая технология, позволяющая производить высокоточные измерения промежутков времени, которая будет связана с системой спутниковой навигации.Измерительные инструменты спутника, основанные на квантовых технологиях, позволят произвести высокоточные замеры изменений массы полярных льдов, океанских течений, уровня моря, произвести контроль распределения грунтовых вод и обнаружить новые подземные залежи полезных ископаемых. А данные построенной гравитационной карты позволят ученым более точно регистрировать и предсказывать землетрясения, наводнения и прочие природные катаклизмы.И в заключение следует отметить, что в деле разработки квантовых измерительных технологий и инструментов для миссии CASPA, помимо специалистов компаний Clyde Space и Teledyne e2v принимают участие ученые из Бирмингемского университета. А запуск спутника CASPA, согласно предварительным планам, должен быть произведен в районе февраля 2019 года.