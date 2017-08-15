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Абитуриенты могут получить образовательный кредит

Сегодня, 00:34
Абитуриенты могут получить образовательный кредит


В этом году у многих абитуриентов и их родителей возникли вопросы по распределению образовательных грантов. Даже те, кто набрал на ЕНТ свыше 100 баллов, не смогли получить право на бесплатное обучение в вузах. Только 30% выпускников школ получили грант. Остальным придется учиться на платном отделении. Для поддержки студентов и абитуриентов в оплате обучения была внедрена Государственная программа гарантирования образовательных кредитов, в рамках которой возможно оформление студенческого кредита на имя самого абитуриента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.


Абитуриенты могут получить образовательный кредит

В общественной приемной разъяснят результаты ЕНТ

В Управлении развития системы оплаты образовательных услуг «Финансового центра» МОН РК назвали преимущества студенческого кредита и разъяснили условия:

— от 10% годовых;

— до 12 лет (досрочное погашение без штрафных санкций);

— без залога (как залоговое обеспечение выступает гарантия Финансового центра Министерства образования и науки РК);

— отсрочка по погашению кредита (в период обучения и 6 месяцев после его окончания, студент погашает только проценты по кредиту);

— оформляется на самого абитуриента/студента колледжа/вуза (обязательство погашения после окончания учебы за самим абитуриентом/студентом);

— оформление во всех городах Казахстана;

— получение кредита по мере необходимости.

Требование к заемщику:

— гражданство РК;

— успеваемость не ниже 50 баллов по ЕНТ/КТ;

— наличие созаемщика (физ.лицо, имеющий доход и пенсионные отчисления)

После подписания договора с банком о получении кредита, средства перечисляются на счет колледжа или вуза.

Документы для оформления кредита:

на заемщика:

1. удостоверение личности;

2. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;

3. сертификат ЕНТ (копия нотариально заверенная) для абитуриентов или транскрипт за последнюю сессию;

4. договор на получение образовательных услуг либо счет на оплату с указанием стоимости за период обучения;

5. возможно иные документы, в случае требования Банка.

на созаемщика:

1. удостоверение личности;

2. документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;

3. справка с места работы о доходах;

4. выписка с пенсионного счета за последние 6 месяцев;

Для получения более подробной информации либо при возникновении проблем с оформлением студенческого кредита, можно обратиться по телефону 8 800 080 28 28

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