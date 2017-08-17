7 неудачников, ставшие миллиардерами

Сегодня, 00:16

Можно бесконечно восхищаться людьми, которые стремятся к своей заветной цели, несмотря на провалы, ошибки, неудачи, и когда им уже никто не верит — они верят в себя и достигают в конечном счете успеха. У них есть чему поучиться. Люди из этого списка демонстрируют, что провалы — это лишь остановка на пути к успеху.

Гарланд Дэвид Сандерс







Гарланд Дэвид Сандерс, символ KFC, никому не мог продать своих цыплят. Он получил отказы от более 1000 ресторанов. Но потом владельцы одного согласились, и теперь его портрет красуется на вывесках ресторанов KFC по всему миру.

Соичиро Хонда





Соичиро Хонде не удалось попасть на работу инженера в Toyota, и он оказался безработным. Но потом он начал собирать мотоциклы, открыл свое дело и стал миллиардером.

Уолт Дисней





Редактор газеты уволил Уолта Диснея, потому что тот «был лишен воображения и хороших идей». Он создал несколько компаний, но все потерпели поражение. Но потом Уолт Дисней снял мультфильм «Белоснежка», и сегодня большинство детей растут под влиянием его идей.

Опра Уинфри





Опру Уинфри уволили с ее первой телевизионной работы: начальство решило, что на экране ее вид неуместен. Но их слова не возымели должного влияния. Опра предприняла несколько решительных попыток похудеть, чтобы выглядеть более изящно. Но после каждой изнурительной диеты она набирала свой прежний вес, если не больше. В итоге она отказалась от идеи похудеть, но ничто не могло заставить ее отказаться от работы, которая нравилась ей больше всего. После каждого провала она снова собиралась с силами и продолжала неутомимо трудиться и в итоге стала королевой телевизионных ток-шоу. И миллиардером ко всему прочему.

Генри Форд





Первая автомобильная компания Генри Форда обанкротилась. Вторую он бросил из-за ссоры с партнерами, а третьей не удалось добиться высоких продаж. То, что сломало бы многих других, не могла остановить Генри Форда, иначе он точно не стал бы одним из величайших американских предпринимателей.

Вера Вонг





Вера Вонг не смогла попасть в олимпийскую сборную США по фигурному катанию. Потом она стала редактором в Vogue, но ее кандидатуру на пост главного редактора забраковали. Тогда Вера Вонг в 40 лет стала дизайнером свадебных платьев и сегодня — ведущий дизайнер в этой отрасли.

Джеймс Дайсон





Работая над изобретением пылесоса, сэр Джеймс Дайсон за 15 лет испытал 5126 неудачных прототипов и потратил свои сбережения. Но прототип номер 5127 заработал, и сегодня в США больше всего пылесосов продается именно под брендом Dyson. По данным на 2016 год, его состояние оценивалось в 5,3 млрд долларов



