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В Астане создают «Клуб меценатов»

Сегодня, 00:29
В Астане создают «Клуб меценатов»


В рамках реализации Программы модернизации общественного сознания «Рухани жангыру» в Астане заработает «Клуб меценатов». Об этом сообщает Аstana.gov.kz.

Это социально-значимый проект, который поможет улучшить условия жителей столицы, качество жизни, повысить комфорт, безопасность и уровень жизни в городе. Аким города Асет Исекешев отметил, что, в свою очередь, столичный акимат проводит планомерную работу.

«На постоянной основе проводятся заседания рабочих групп. Сформирован событийный ряд мероприятий кампании по продвижению программы с привлечением институтов гражданского общества, представителей творческой и научной интеллигенции, исследовательских структур. В настоящее время по 4 подпрограммам — „Атамекен“, „Рухани азына“, „Трбие жне білім“, „Апарат толыны“ — реализуются 162 мероприятия», — сообщил Асет Исекешев.

Вместе с тем аким призвал предпринимателей активно принимать участие в реализации карты социальных инициатив в рамках Программы модернизации общественного сознания «Рухани жангыру», в которой предусмотрены мероприятия по общественным инициативам, гуманитарным акциям, благотворительности и пригласил присоединиться в ряды Клуба меценатов города Астаны.

На сегодняшний день всего представлено 188 социально значимых проектов на сумму 34 млрд тенге, из них в сфере жилищно-коммунального хозяйства — 31 проект, в сфере благоустройства дворов — 85 проектов, в сфере культуры, образования и спорта — 22 проекта и для людей сильных духом — 50 проектов.

В числе первостепенных нужд — установка футбольного поля, малых архитектурных форм, тренажеров, резинового, асфальтобетонного и брусчатого покрытия и ограждения.

Особое внимание аким уделили и нуждам маломобильных групп населения, отмечая, что не во всех учреждениях обеспечен доступ для лиц с ограниченными возможностями, имеющих затруднения в передвижении, и обратился к представителям бизнеса оказать максимальное содействие гражданам этой категории.

А именно по обеспечению беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными возможностями и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, осуществлению контроля за соблюдением требований строительных норм и правил и других нормативов при строительстве зданий, объектов социальной инфраструктуры с обеспечением подъездных путей, пандусов, устройств для инвалидных колясок.

«Наш общий приоритет работы — закрепить статус Астаны как одной из комфортных для жизни столиц мира и сделать жизнь населения города еще более благополучной», — заключил аким, обращаясь к участникам мероприятия.

В свою очередь бизнес-сообщество столицы выразило готовность поддержать проект.

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