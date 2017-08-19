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Bitcoin Cash за сутки вырос на 60%

Сегодня, 00:39
Bitcoin Cash за сутки вырос на 60%


Курс новой криптовалюты Bitcoin Cash, появившейся при разделении биткоина, за последние сутки вырос на 60% и утром в пятницу составил около 500 долларов за единицу, следует из данных торгов, сообщает ПРАЙМ.

Так, на бирже Bitfinex по состоянию на 13:30 аст курс Bitcoin Cash составлял 474,33 доллара за единицу, тогда как в то же время четверга криптовалюта стоила 299 долларов. При этом в 4 часа ночи цена Bitcoin Cash составляла 528 долларов. Максимальных отметок (выше 750 долларов за единицу) Bitcoin Cash достигал на следующий день после разделения — 2 августа.


Bitcoin Cash за сутки вырос на 60%

«Гражданская война» расколола биткоин

Напомним, биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением. В ночь на вторник, 1 августа, был успешно активирован протокол для Bitcoin (Original). Итоговый протокол SegWit2х подразумевает расширение памяти блока для этой валюты до 2 Мб.

Для новой же криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash, размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 Мб с 1 Мб. По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.

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