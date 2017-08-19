Новости / KnowHow

Грузовой автомобиль-робот осуществил первую в истории доставку товара

Вчера, 08:38
Грузовой автомобиль-робот осуществил первую в истории доставку товара


Американская технологическая компания Ottomotto LLC, которой владеет известная транспортная компания Uber, совместно со специалистами компании Anheuser-Busch создали грузовой автомобиль-робот, который первым в истории осуществил перевозку груза в автоматическом режиме по маршруту Форт-Коллинз, через Денвер в Колорадо-Спрингс. Этот случай недавно удостоился занесения в Книгу мировых рекордов Гиннеса, а подтверждение данного факта было произведено наблюдателями со стороны американского Научно-исследовательского института транспорта.

Во время автономной поездки грузовик, получивший название Otto, тащил 16-метровый прицеп, в который было погружено в общей сложности 51 744 банок пива Budweiser. В кабине грузовика Otto постоянно находился человек, но большую часть из 190-километровой поездки этот человек находился на спальном месте, полистывая журналы и слушая музыку вместо того, чтобы сидеть на водительском месте, следить за дорожной ситуацией и быть готовым перехватить управление в случае какой-либо непредвиденной ситуации.

"Эта экспериментальная перевозка является крайне успешной демонстрацией перспектив технологий самоходных автомобилей-роботов" - рассказывает Лайор Рон (Lior Ron), один из основателей компании Ottomotto, - "Сейчас только в США зарегистрировано 3.6 миллионов грузовых автомобилей с водителями-профессионалами, которые ежегодно "накручивают на колеса" в год более 450 миллиардов километров. Благодаря технологиям автономного вождения через некоторое время надобность в таком количестве водителей отпадет и люди смогут посвятить себя более творческим и интеллектуальным делам".

  • Просмотров: 77
Похожие материалы
  • Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов Компания Google начала разработку самоуправляемых грузовых автомобилей-роботов
  • Машины-монстры: Первый в мире грузовой автомобиль-робот, у которого полностью отсутствует водительская кабина Машины-монстры: Первый в мире грузовой автомобиль-робот, у которого полностью отсутствует водительская кабина
  • Автомобиль-робот Google впервые в истории становится виновником дорожно-транспортного происшествия Автомобиль-робот Google впервые в истории становится виновником дорожно-транспортного происшествия
  • Компания Daimler впервые выпускает грузовик-робот на дорогу общего пользования Компания Daimler впервые выпускает грузовик-робот на дорогу общего пользования
  • Компания Google начинает убирать людей из-за руля своих автомобилей-роботов Компания Google начинает убирать людей из-за руля своих автомобилей-роботов
    • Отзывы читателей
    Астрономы обнаружили сверхмассивные черные дыры, питающиеся Астрономы обнаружили сверхмассивные черные дыры, питающиеся "космическими медузами" KnowHow Вчера, 08:39
    Создан неорганический молекулярный транзистор, способный работать при комнатной температуре Создан неорганический молекулярный транзистор, способный работать при комнатной температуре KnowHow Вчера, 08:39
    Грузовой автомобиль-робот осуществил первую в истории доставку товара Грузовой автомобиль-робот осуществил первую в истории доставку товара KnowHow Вчера, 08:38
    Bitcoin Cash за сутки вырос на 60% Bitcoin Cash за сутки вырос на 60% Государство Вчера, 00:39
    Google купил белорусский стартап Google купил белорусский стартап Государство Вчера, 00:29
    Cамым популярным в мире смартфоном стал iPhone Cамым популярным в мире смартфоном стал iPhone Государство Вчера, 00:24
    KazakhExport не будет приватизирован KazakhExport не будет приватизирован Государство Вчера, 00:24
    Carlsberg Kazakhstan занял 38% рынка Carlsberg Kazakhstan занял 38% рынка Государство Вчера, 00:14
    Корейский робот-журналист освещает спортивные события спустя две секунды после завершения матчей Корейский робот-журналист освещает спортивные события спустя две секунды после завершения матчей KnowHow 18-08-2017, 09:20
    Робот-колесо, который двигается за счет деформации его мягкой внешней оболочки Робот-колесо, который двигается за счет деформации его мягкой внешней оболочки KnowHow 18-08-2017, 09:19
    Новая система искусственного интеллекта позволит услышать, как будет звучать современные песни в исполнении легендарных музыкантов Новая система искусственного интеллекта позволит услышать, как будет звучать современные песни в исполнении легендарных музыкантов KnowHow 17-08-2017, 08:43
    Компания Intel приступает к созданию автопарка из 100 самоходных автомобилей-роботов Компания Intel приступает к созданию автопарка из 100 самоходных автомобилей-роботов KnowHow 17-08-2017, 08:43
    "Нанопроводниковые" транзисторы с фотонным управлением - новый путь к реализации технологий оптических вычислений KnowHow 17-08-2017, 08:42
    Билл Гейтс передал на благотворительность $4,6 млрд Билл Гейтс передал на благотворительность $4,6 млрд Государство 17-08-2017, 00:36
    Ахметжан Есимов рассказал, сколько сэкономили при подготовке к ЭКСПО Ахметжан Есимов рассказал, сколько сэкономили при подготовке к ЭКСПО Государство 17-08-2017, 00:35
    В Астане создают «Клуб меценатов» В Астане создают «Клуб меценатов» Государство 17-08-2017, 00:29
    В Алматы принимаются документы от очередников на жилье В Алматы принимаются документы от очередников на жилье Государство 17-08-2017, 00:22
    7 неудачников, ставшие миллиардерами 7 неудачников, ставшие миллиардерами Государство 17-08-2017, 00:16
    Sprite, самый маленький космический аппарат, передал на Землю первые сообщения Sprite, самый маленький космический аппарат, передал на Землю первые сообщения KnowHow 16-08-2017, 08:10
    Компания Slooh предоставляет всем возможность заглянуть в глубины космоса в режиме прямой трансляции Компания Slooh предоставляет всем возможность заглянуть в глубины космоса в режиме прямой трансляции KnowHow 16-08-2017, 08:10