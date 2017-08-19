Грузовой автомобиль-робот осуществил первую в истории доставку товара

Вчера, 08:38Американская технологическая компания Ottomotto LLC, которой владеет известная транспортная компания Uber, совместно со специалистами компании Anheuser-Busch создали грузовой автомобиль-робот, который первым в истории осуществил перевозку груза в автоматическом режиме по маршруту Форт-Коллинз, через Денвер в Колорадо-Спрингс. Этот случай недавно удостоился занесения в Книгу мировых рекордов Гиннеса, а подтверждение данного факта было произведено наблюдателями со стороны американского Научно-исследовательского института транспорта.Во время автономной поездки грузовик, получивший название Otto, тащил 16-метровый прицеп, в который было погружено в общей сложности 51 744 банок пива Budweiser. В кабине грузовика Otto постоянно находился человек, но большую часть из 190-километровой поездки этот человек находился на спальном месте, полистывая журналы и слушая музыку вместо того, чтобы сидеть на водительском месте, следить за дорожной ситуацией и быть готовым перехватить управление в случае какой-либо непредвиденной ситуации."Эта экспериментальная перевозка является крайне успешной демонстрацией перспектив технологий самоходных автомобилей-роботов" - рассказывает Лайор Рон (Lior Ron), один из основателей компании Ottomotto, - "Сейчас только в США зарегистрировано 3.6 миллионов грузовых автомобилей с водителями-профессионалами, которые ежегодно "накручивают на колеса" в год более 450 миллиардов километров. Благодаря технологиям автономного вождения через некоторое время надобность в таком количестве водителей отпадет и люди смогут посвятить себя более творческим и интеллектуальным делам".