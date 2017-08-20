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DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean

20-08-2017, 09:02
DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean


Компания DeLorean известна, прежде всего, своим суперавтомобилем DMC-12, который водил док Браун в серии научно-фантастических фильмов "Назад в будущее". И если кто помнит, то уже в конце первой части трилогии автомобиль дока Брауна обрел способность летать по воздуху. А теперь компания DeLorean Aerospace планирует воплотить идею летающего DeLorean-а в реальности. Ее специалисты работают над проектом летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой DR-7, оснащенного двумя пропеллерами с изменяемым вектором тяги и инновационной системой, которая позволит управлять аппаратом человеку, прошедшему минимальный курс обучения.

Отметим, что компания DeLorean Aerospace была основана в 2012 году Полом ДеЛореаном (Paul DeLorean), племянником Джона ДеЛореана (John DeLorean), основателя и руководителя компании DeLorean Motor Company.

DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean


Двухместный летательный аппарат DR-7 разрабатывается как "компактное, легкое и простое в управлении личное транспортное средство". Размер аппарата составляет 6 метров в длину, а размах его крыльев равен 5.6 метра. Крылья же имеют складную конструкцию, и в сложенном состоянии DR-7 умещается в стандартный гараж или на парковочное место.

Оба пропеллера аппарата, приводимые в действие электрическими двигателями, могут поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси. При посадке пропеллеры переводятся в вертикальное положение, а при полете - в горизонтальное, что позволяет получить максимально эффективное использование энергии. При полете на небольшой скорости пропеллеры доворачиваются на небольшой угол для компенсации недостатка подъемной силы.

DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean


Мощности электрических двигателей аппарата DR-7 достаточно для обеспечения его полета на максимальной скорости в 386 километров в час, при этом, самую высокую эффективность аппарат демонстрирует на крейсерской скорости, которая равна 240 километров в час. Одного заряда аккумуляторной батареи достаточно для полета на расстояние до 200 километров.

Как уже упоминалось выше, летательный аппарат DR-7 будет оборудован весьма изощренной системой, которая позволит достаточно уверенно летать человеку, прошедшему лишь минимальный курс обучения. Но если за штурвал аппарата сядет опытный пилот, то он сможет продемонстрировать свой класс, переведя систему в режим ручного управления. Помимо всего этого, в аппарате DeLorean DR-7 будет использоваться запатентованная система аварийных датчиков и предохранителей, которая должна исключить возможность возникновения непредвиденных ситуаций.

DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean


В настоящее время представители компании DeLorean Aerospace не предоставили никакой информации касательно даты начала производства и ориентировочной стоимости летательных аппаратов DR-7. Да и сам аппарат сейчас воплощен в реальности только в виде двух масштабных моделей. Но в скором времени на свет появится полномасштабный опытный образец, работы по созданию которого ведутся прямо сейчас и которому удастся подняться в воздух, если, как говорится, "звезды займут правильное положение на небе".
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