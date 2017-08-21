Арендаторы мигрируют из торговых центров

Сегодня, 00:28

Привлекательность торгово-развлекательных центров для арендаторов продолжает снижаться, и девелоперы вынуждены вновь опускать цены. Индекс цен на аренду бутиков в торговых домах и ТРЦ в июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года снизился в 7 регионах из 16. В среднем по республике стоимость такой аренды увеличилась всего на 0,6%. Такие данные приводит finprom.kz.



Тенденция продолжается — в прошлом году падение цен на аренду в ТРЦ было зафиксировано в 8 регионах. В июле текущего года стоимость аренды 1 квадратного метра бутика в ТРЦ в среднем по Казахстану составила 5305 тенге против 5313 тенге год назад.

Арендаторы ТРЦ мигрируют в менее дорогие торговые помещения, и это движение подстегивает рост цен на рынке аренды магазинов. За год (июль 2017 года к июлю 2016 года) цены выросли более значительно, чем в ТРЦ, на 1,4%.

В среднем в июле текущего года стоимость аренды 1 кв. м в магазине стоила 2633 тенге против 2252 тенге в июле прошлого года.

В целом спрос на рынок аренды торговых помещений показывает более активный рост, чем в прошлом году — годовой индекс цен составил 100,8% против 100,6%.

Поддержку росту цен оказывает оживление в розничной торговле, фиксируемое в этом году. В физическом выражении казахстанские ритейлеры продали за январь-июнь текущего года на 6,4% больше товаров, чем год назад. Напомним, что в прошлом году объемы продаж сократились на 0,7%.

На возвращение покупательского спроса указывает и сокращение срока оборота товарных запасов на складах ритейлеров — по состоянию на 1 августа 2017 года средний срок составлял 54 дня против 59 дней год назад.

В региональном масштабе наиболее существенно аренда бутиков в ТРЦ подешевела в СКО — на 7% к июлю 2016 года, в Атырауской области — на 2,9%, и в Алматинской области — на 2,2%.

При этом резко аренда таких помещений подорожала в Павлодарской области — на 21,1% и Карагандинской области — на 4,4%.

В крупнейшем мегаполисе Казахстана — Алматы, — цены на аренду бутиков в ТРЦ выросли незначительно, на 0,1%. Зато аренда магазинов подорожала сразу на 2,5%.

В столице наблюдаются такие же тенденции: аренда в ТРЦ за год стала дешевле на 2%, а аренда магазинов выросла в цене на 0,3%.